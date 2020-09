Pronóstico Tottenham vs Everton en Premier League 2020-2021 | Previa, cuotas y predicciones

Comienza la Premier League y lo hace con un auténtico partidazo: Tottenham Hotspur vs. Everton FC. Sin duda alguna es uno de los juegos más atractivos de la primera jornada y mucho más con la presencia estelar de James Rodríguez en los Toffees.

La revolución en el equipo de Goodison Park es absoluta, pero hay que tener mesura. Aún James no está acoplado al equipo, lo mismo que Allan, el refuerzo brasileño procedente del Napoli. Asimismo, Abdoulaye Doucoré firmó con el Everton en las últimas horas, consiguiendo crear un auténtico equipazo.

Sin embargo, en el fútbol no es soplar y hacer botellas. Carlo Ancelotti no ha tenido tiempo para trabajar el equipo y hacer un equipo compacto, capaz de responder a las expectativas. La visita a Londres no es el escenario ideal para ello, mucho menos después de una floja pretemporada.

Porque en frente estará el Tottenham conducido por José Mourinho. Aunque no se reforzó demasiado, producto por los problemas económicos provocados por la pandemia, los Spurs mantienen la base que remató bien la anterior Premier. Esa es la garantía para creer que el domingo puede vencer al rival de la ciudad de Liverpool.

Por si fuera poco, Harry Kane está recuperado y tuvo una buena pretemporada. El delantero es letal con salud y si las lesiones lo permiten, se cansará de meter goles.

Aunque el potencial entre Everton y Tottenham no dista mucho el uno del otro, para este inicio de temporada los Spurs sí parten como favoritos ante los Toffees.

Predicción: Tottenham 2-1 Everton

Cuotas: Tottenham 1.85 – Empate 3.60 – Everton 4.33

Análisis: @RomanGomez

