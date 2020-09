Messi protagonizó el lanzamiento de la nueva camiseta del Barcelona y llovieron memes

Encuentre más abajo los memes que publicaron en redes sociales porque Lionel Messi protagonizó el lanzamiento de la nueva camiseta del Barcelona para la temporada 2020/21.

A pesar de su deseo de marcharse del Barcelona, Leo Messi es el protagonista en la publicidad de la nueva camiseta que el club ha puesto a la venta en la versión para los aficionados.

En la imagen promocional, Messi aparece en primer plano. De igual manera, están Ousmane Dembélé y Antoine Griezmann. Por último, Gerard Piqué, Ter Stegen y Frenkie de Jong.

Fuentes del club explicaron a EFE que la decisión de hacer aparecer al argentino como líder indiscutible no ha sido tomada por los publicistas sino por la propia entidad.

Su intención es seguir mostrándole como el emblema del equipo para la próxima temporada. Asimismo, dejar claro que no está dispuesto a deshacerse de él.

Esta publicidad ha salido a la luz precisamente el mismo día en que está previsto que el presidente, Josep Maria Bartomeu, se reúna en Barcelona con el padre del jugador, Jorge Messi.

Aunque la publicidad se hizo pública ahora, los jugadores se hicieron las fotografías en febrero. Razón por la que la aparición de Messi no se puede interpretar como un guiño al club.

Sin embargo, para algunos, la explicación no fue suficiente. De hecho, los memes no se hicieron esperar. A través de las redes sociales llovieron burlas.

