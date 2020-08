VIDEO | Alaphilippe celebró, pero Sergio Higuita se robó las miradas al terminar en el Top 5

Pasar la página. Luego de la accidentada primera jornada, no había otra opción. Además, llegaba la montaña y estar en óptimas condiciones era fundamental. Encuentre más abajo cómo quedó la clasificación etapa 2 del Tour de Francia 2020.

Como ya es habitual, la segunda etapa del Tour de Francia inició con una salida neutralizada. Razón por la que las emociones debían esperar un poco. Y es que, de seguro, habría escapadas, ataques y demás.

Y así fue. Matteo Trentin (CCC), Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Toms Skujiņš (Trek-Segafredo), Michael Gogl (NTT) y Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) protagonizaron la primera fuga del día.

Cada uno tenía el objetivo de sumar puntos, pensando en la clasificación y en hacerse con la ansiada camiseta verde. Dicha imagen se presentó en repetidas ocasiones a lo largo de la etapa 2.

⏮️ vuelve a disfrutar con el sprint intermedio de Lac du Broc disputado en el kilómetro 16 y en el que se ha impuesto #117 @MATTEOTRENTIN sobre #21 @petosagan #TDF2020 pic.twitter.com/jUmsyafVuS — Tour de France ES (@letour_es) August 30, 2020

La diferencia con relación al pelotón llegó a superar los tres minutos. Sin embargo, todo era cuestión de unos cuantos kilómetros y de que apareciera la alta montaña para que los favoritos llegaran a la parte delantera.

Fue así como, a falta de 40 kilómetros, todo volvió a la normalidad. A los escapados se les terminó la fiesta. Ahora, era el turno de los escaladores, quienes sacaron a relucir su potencial en busca de dar algún golpe.

#ElTourPorCaracol l Se acabó la fuga en el inicio de la subida al Col d’Èze, de segunda categoría. Vea en vivo la etapa 2 del Tour de Francia >>> https://t.co/wK4qrI5AjW pic.twitter.com/Ceo15QYuUA — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 30, 2020

Pero las caídas no estuvieron ausentes. Infortunadamente, Daniel Martínez (EF Education First) y Tom Dumoulin (Jumbo Visma) cayeron. Por fortuna, no pasó a mayores y ambos lograron reintegrarse al grupo.

¡Vamos, Dani que no pasó nada! Descuido del colombiano que pudo haber pagado carohttps://t.co/nob8iRRiNN — Publimetro Colombia (@PublimetroCol) August 30, 2020

#ElTourPorCaracol l Se cayó Tom Dumoulin, uno de los favoritos al título. Vea la etapa 2 del Tour de Francia en vivo >>> https://t.co/wK4qrI5AjW pic.twitter.com/5m5GpiZSs3 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 30, 2020

La normalidad volvió a la carrera, pero duró muy poco. Cuando restaban menos de 10 kilómetros para la meta, Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Adam Yates (Mitchelton-Scott) y Marc Hirschi (Team Sunweb) atacaron.

Así quedó la clasificación etapa 2 del Tour de Francia 2020

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) – 4h 55' 27'' Adam Yates (Mitchelton-Scott) – m.t. Marc Hirschi (Team Sunweb) – a 01'' Greg Van Avermaet (CCC) – a 02'' Sergio Higuita (EF Education First) – a 02''



