VIDEO | Con emotivo gesto, Lewis Hamilton conmemoró la muerte de Chadwick Boseman

Encuentre más abajo cuál fue el emotivo gesto con el que Lewis Hamilton conmemoró la muerte de Chadwick Boseman tras conseguir la Pole Position en el Gran Premio de Bélgica.

El pasado 28 de agosto, se confirmó la muerte del actor, Chadwick Boseman, quien alcanzara la fama como Black Panther en el universo de Marvel.

Su publicista, Nicki Fioravante, reveló la noticia. Según contó, Boseman falleció en su casa, ubicada en Los Ángeles, Estados Unidos, rodeado de sus seres queridos.

"Con un dolor inconmensurable confirmamos el fallecimiento de Chadwick Boseman (…) Fue diagnosticado con cáncer de colon III en 2016. Batalló con él en los últimos cuatro años, hasta que avanzó a grado IV"

Como era de esperarse, la información generó un gran impacto. De hecho, los mensajes de apoyo a la familia llovieron, entre ellos estuvo el piloto de Fórmula Uno, Lewis Hamilton.

Luego de conseguir la pole position en el Gran Premio de Bélgica, el británico le dedicó el triunfo a Boseman.

"Esto es es para Chadwick, Chadwick Boseman. Descansa en paz"

Lewis Hamilton hace la pole para el Gran Premio de Hamilton#F1xESPN El campeón tuvo un nivel excepcional en Spa-Francorchamps. Dedicó su logró a un amigo especial. Bottas saldrá segundo y Verstappen tercero. #BelgianGP. pic.twitter.com/nLh80cxtNS — ESPN Colombia (@ESPNColombia) August 29, 2020

Sin embargo, no fue lo único. Además de dicha dedicatoria, Hamilton subió a su auto y realizó el popular gesto que hacía Chadwick Boseman cuando interpretaba a Black Panther.

Lewis Hamilton honouring Chadwick Boseman with the new track record at the Belgian Grand Prix. #WakandaForever pic.twitter.com/bv191DKXDL — Michael Klinck (@Michael_Klinck) August 29, 2020

Por último, volvió a referirse a lo sucedido. En entrevista posterior a la clasificación, Lewis habló de lo que sintió tras la noticia de la muerte de Chadwick Boseman.

"La pole de hoy es muy importante para mí porque me levanté con la triste noticia de que Chadwick había fallecido. Fue un golpe muy difícil para todos. Esto me pegó muy fuerte, pero también me motivó. Tengo mi corazón destruido"

"Esta pole es muy importante porque me levanté con una noticia triste"#F1xESPN Lewis Hamilton dedicó el primer lugar en la clasificación a Chadwick Boseman, que murió en las últimas horas. #BelgianGP. pic.twitter.com/CHFFDmigNP — ESPN Colombia (@ESPNColombia) August 29, 2020

Ante las palabras del hombre de Mercedes, cientos de usuarios reaccionaron en redes sociales.

Lewis Hamilton dedicating that pole position to Chadwick Boseman. pic.twitter.com/TJG0Dz4sda — Rushé (@Rushe_C) August 29, 2020

Hamilton dedicates his pole position to #Boseman #BelgianGP — Dr Kelly 🔶 🕷 (@KellyQuilt) August 29, 2020

Hamilton le dedica la Pole Position a Chadwick Boseman. — Tomás Vettelista (@TheCrowARG10) August 29, 2020

Hamilton dedicou a pole ao Chadwick Boseman… Gigante! #F1noSporTV pic.twitter.com/WhFuwoxmnT — Gleison Brana (@vtncg) August 29, 2020

Hamilton le ha dedicado la Pole a su amigo el actor Chadwick Boseman qué falleció ayer. pic.twitter.com/DgxAmOVHgv — 🏁「 Alerta Racing 」🏁 (@AlertaRacing) August 29, 2020

Con emotivo gesto, Lewis Hamilton conmemoró la muerte de Chadwick Boseman

Archivo Getty Images

Siga a Publimetro Colombia en Google News