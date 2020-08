VIDEO | ¡Impresionante golpe! Miguel Ángel López chocó fuerte contra una señal de tránsito

El video de la dura caída de Miguel Ángel López en el Tour de Francia 2020 lo encuentra más abajo.

Emociones a flor de piel en el Tour de Francia. Contra todo pronóstico, teniendo en cuenta que esperaban un clima diferente, la lluvia fue la gran protagonista de la primera etapa, causando toda clase de caídas y fuertes golpes.

Sam Bennett (Deceuninck Quick-Step), Domenico Pozzovivo (NTT), Imanol Erviti (Movistar Team), Omar Fraile (Astana Pro Team), Giacomo Nizzolo (NTT), Pavel Sivakov (Team Ineos), Nairo Quintana (Arkea Samsic), Mikel Nieve (Mitchelton-Scott) y Caleb Ewan (Lotto Soudal) fueron algunos de los afectados.

Sin embargo, Miguel Ángel López (Astana Pro Team) se robó las miradas por lo impactante de su choque. En una curva, la bicicleta del colombiano se resbaló y a pesar de las maniobras de 'Supermán' por intentar controlar la situación, se golpeó fuertemente contra una señal de tránsito.

Por fortuna, no pasó a mayores. Miguel Ángel logró reincorporarse a la carrera y alcanzar al pelotón gracias a que Gorka Izagirre le cedió su bicicleta y no perdió tiempo.

🌧️ @SupermanlopezN slips in a turn at the head of the peloton. He changes bike and he sets off again.

🌧️ Miguel Angel Lopez a perdu l'adhérence dans un virage alors qu'il était en tête du peloton. Il a changé de vélo et est reparti.#TDF2020 pic.twitter.com/qOaMrddMFE

— Tour de France™ (@LeTour) August 29, 2020