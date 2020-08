Así quedó la clasificación de la etapa 1 del Tour de Francia ((ACTUALIZADA))

Y un día regresó el Tour de Francia. En una fecha poco habitual, pero con el mismo impacto mundial de siempre. Encuentre más abajo cómo quedó la clasificación etapa 1 del Tour de Francia 2020.

Los mejores ciclistas se dieron cita en Niza para dar inicio a la edición número 107 de esta histórica carrera, dándole paso a miles de emociones que nos acompañarán por las próximas tres semanas.

La salida fue neutralizada por un largo trayecto, aumentando la tensión del momento. Sin embargo, llegó la hora de la verdad y la bandera blanca se ondeó para dar vía libre a los cientos de corredores.

De manera inmediata, tres hombres emprendieron la fuga. Michael Schär (CCC Team), Fabien Grellier (Total Direct Énergie) y Cyril Gautier (B&B Hotels-Vital) fueron los protagonistas en medio de la lluvia.

🏁 132 km 🌦 Comienza a llover sobre los corredores. 🔝 La fuga continúa rodando a 2'41" #116 Michael Schär 🇨🇭

#185 Fabien Grellier 🇫🇷

#215 Cyril Gautier 🇫🇷 + info ➡ https://t.co/newxjN8h0D#TDF2020 pic.twitter.com/CoQ7JWj5IW — Tour de France ES (@letour_es) August 29, 2020

Todo transcurría con normalidad hasta que se presentó una caída en la parte de atrás del pelotón. Allí, hombres como Sam Bennett (Deceuninck Quick-Step) y Domenico Pozzovivo (NTT) se vieron afectados.

De igual manera, Imanol Erviti (Movistar Team) estuvo involucrado. Por fortuna, ninguno resultó fuertemente golpeado y lograron continuar sin problema lo que restaba de la etapa 1 del Tour de Francia.

💥 Caída Entre los implicados, casi una decena, se encuentran @Sammmy_Be #43 (Deceuninck-Quick Step) y @ImanolErviti #93 (Movistar Team). Sin embargo, ninguno parece particularmente afectado y todos retoman la marcha sin aparentes problemas. pic.twitter.com/Qj2SL7lCw6 — Tour de France ES (@letour_es) August 29, 2020

Pero las noticias no se detuvieron ahí. Miguel Ángel López (Astana Pro Team) padeció algunos problemas mecánicos, los cuales fueron resueltos a tiempo y logró reintegrarse al grupo.

¡Vamos que no pasó nada! 'Supermán' López sufrió problemas mecánicos en la etapa 1 del Tourhttps://t.co/qjdn7cF5ud — Publimetro Colombia (@PublimetroCol) August 29, 2020

Y la torrencial lluvia siguió siendo la protagonista. Con las calles resbalosas, las caídas llegaron. Omar Fraile (Astana Pro Team), Giacomo Nizzolo (NTT), Pavel Sivakov (Team Ineos), Nairo Quintana (Arkea Samsic), Miguel Ángel López (Astana Pro Team), Mikel Nieve (Mitchelton-Scott) y Caleb Ewan (Lotto Soudal) fueron los más afectados en la primera jornada.

🇮🇹 Giacomo Nizzolo, being in the distanced group, will not compete for the intermediate sprint. 🇮🇹 Dans un groupe de coureurs distancés, Giacomo Nizzolo ne disputera pas le sprint intermédiaire.#TDF2020 pic.twitter.com/lxnUXiciOH — Tour de France™ (@LeTour) August 29, 2020

❌ On the run in back to Nice, @PavelSivakov has crashed once again. ❌ Sur le retour vers Nice, Pavel Sivakov est à nouveau allé à terre.#TDF2020 pic.twitter.com/QQdRkGyZ8M — Tour de France™ (@LeTour) August 29, 2020

💥Caída💥 Nueva caída en el segundo paso por meta en la que se ven implicados #168 @NieveMikel 🇪🇸 y #133 @iamdlax 🇪🇸 + info ➡ https://t.co/newxjN8h0D#TDF2020 pic.twitter.com/IIQVrNhAPa — Tour de France ES (@letour_es) August 29, 2020

💨 On the sprinting side, Giacomo Nizzolo has been distanced and @CalebEwan has not yet rejoined the peloton. 💨 Du côté des sprinters, Giacomo Nizzolo a été distancé. Caleb Ewan n'est pas rentré dans le peloton.#TDF2020 pic.twitter.com/3sPnJdaFtQ — Tour de France™ (@LeTour) August 29, 2020

VIDEO | ¡Nos pegó un susto! Nairo Quintana se cayó en la etapa 1 del Tour, pero no pasó a mayoreshttps://t.co/9yThRyOw7T — Publimetro Colombia (@PublimetroCol) August 29, 2020

#ElTourPorCaracol l Caída de Miguel Ángel López. Afortunadamente se pasó y siguió sin problemas. Vea en vivo la etapa 1 del Tour de Francia >>> https://t.co/wK4qrI5AjW pic.twitter.com/sheG6s5h9r — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 29, 2020

