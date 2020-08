En entrevista exclusiva con Publimetro Colombia, Santiago Botero explicó las verdaderas posibilidades de ser campeón de Nairo Quintana en el Tour de Francia 2020.

Rigoberto Urán llega con 33 años y discretas últimas dos temporadas, ¿será su última oportunidad para dar el golpe en el Tour de Francia?

No sabría decirlo con exactitud. No sé si Rigo va a seguir o se va a retirar o buscará un nuevo contrato o continuará en el Education First. Sin embargo, guiándome por lo que dijo el año pasado después de su accidente en La Vuelta a España, donde su familia le planteó la idea de que se retirara y lo llegó a pensar por temas de salud, creo que tiene la experiencia y la madurez suficiente para, incluso, sin estar entre los primeros, ser un pilar fundamental en su equipo para apoyar, controlar y dirigir a sus compañeros como Sergio Higuita y Daniel Martínez. De hecho, este último, por lo mostrado en el Critérium Dauphiné, creo que se perfila como el más opcionado para representar al Education en la clasificación general

¿Incluso por encima de Sergio Higuita que viene de ser campeón del Tour Colombia, del Campeonato de Ruta y que, a pesar de su caída en el Critérium Dauphiné, mostró cosas interesantes?

Eso también es cierto y pienso que los tres (Higuita, Urán y Martínez) están al mismo nivel. La ventaja del EF Education First es que no es el equipo a vencer y solo va a conseguir resultados. Para ello, dependerá de la manera en que corran, si lo hacen de una forma conservadora como Rigo o Dani, o por el contrario más arriesgado como Higuita. Me inclino hacia la estrategia de que se repartan las tareas, siendo bastante inquietos. Sergio tiene una buena llegada y es veloz entonces puede aspirar al título de la montaña. De hacerlo así pueden soñar con un buen puesto en la general y también triunfos parciales.

Uno de los comentarios más comunes fue que Nairo no tuvo el respaldo de sus compañeros del Arkéa Samsic en los momentos decisivos, ¿tiene como pelear por el Tour en medio de esa soledad?

Siendo sincero, lo que más me preocupa de Nairo es su salud. Si logra solventar la molestia en su rodilla, estoy seguro de que estará entre los mejores, disputando las etapas y en la parte de adelante de la carrera, aunque no tenga gregarios. Lo importante en estas carreras es la condición física porque de nada sirve tener compañeros al lado si van al límite, no tienen con qué ayudar ni dar relevos.

Era lo que pasaba en el Movistar. De qué servía tener a corredores que iban por lo de ellos y no existía un pensamiento de equipo. La llegada de Nairo Quintana al Arkéa Samsic es por motivación, para volver a encontrarle el amor a la bicicleta y que sus triunfos se valoren como debe ser. Algo está claro y es que el equipo está alrededor de Nairo, todo dependerá de si tiene las piernas y si Warren Barguil logra apoyarlo.

¿Y Esteban Cháves? Dejó claro que quiere destacarse en el 2020, pero aún está lejos de su alto nivel que le conocimos

Desde el pasado Giro de Italia donde consiguió magistralmente una etapa, Esteban ha aplicado esa misma estrategia con su característica astucia. Esperar que pueda engranar con Adam Yates y logre alguna victoria. Chaves es un corredor más para buscar etapas por su explosividad, habilidad al manejar a sus rivales y controlar los cambios de ritmo. El Chavito ya se conoce y sabrá a qué puede apuntar.

De los colombianos, ¿quién será la revelación y quién cumplirá con las expectativas en el Tour de Francia?

Creo que la revelación será Daniel Felipe Martínez y no descartaría a Harold Tejada por lo mostrado recientemente. Por otro lado, Miguel Ángel López puede cumplir con las expectativas, dándonos un podio. En términos generales, la participación de los colombianos es la mayor alegría que tenemos. La mayoría son líderes o piezas claves en sus equipos. Tenemos más calidad que cantidad.

