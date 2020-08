Pronóstico Sevilla vs Manchester United en Europa League | Previa, cuotas y predicciones

Pronóstico Sevilla vs Manchester United por las semifinales de la Europa League 2020.

Final adelantada en la Europa League. Por la historia y calidad de ambos equipos, así es catalogado este partido que se llevará a cabo en el Rhein Energie Stadion de la ciudad de Colonia.

Dar un favorito entre Sevilla y Manchester United no es tarea fácil, pero existen varios argumentos que respaldan al conjunto español y le permiten picar en punta de cara a la clasificación.

Julen Lopetegui ha demostrado que es un excelente entrenador. Desde su llegada, los de Andalucía engranaron a la perfección y así lo confirman los resultados, donde incluso fueron cuartos en LaLiga.

El orden táctico de los sevillistas es maravilloso. De hecho, es la razón por la que no reciben tantos goles en contra. Y es que sus rivales no encuentran la manera. No en vano, no les han marcado en los últimos cinco partidos.

Además, la intensidad con la que juegan durante los 90 minutos pone en aprietos a los contrincantes. El tridente conformado por Lucas Ocampos, Youssef En-Nesyri y Suso vive un momento brillante.

Y, como si fuera poco, en encuentros enredados como el que afrontaron frente al Wolverhampton, la casta sale a relucir. Si algo se le debe aplaudir al Sevilla es su mentalidad ganadora.

Por último, y dato no menor, el cuadro español es el más veces campeón de la Europa League. Recordemos que la consiguió en 2006, 2007, 2014, 2015 y 2016. Razón por la que ya sabe cómo jugar estas instancias.

Eso sí, el Manchester United también ayuda a dar como favorito a los andaluces. Desde el reinicio del torneo, el club inglés ha dejado más dudas que certezas, lo que le complicó la vida ante el Copenhague.

Por ello, aunque algunos piensen que habrá paridad, la balanza se inclina de manera considerable hacia el Sevilla. Su experiencia, presente y alto nivel individual y colectivo son factores determinantes.

Pronóstico Sevilla vs Manchester United en Europa League 2020 semifinales, elección de Publimetro

Predicción: Sevilla 2-1 Manchester United

Cuotas: Sevilla 2.95 – Empate 3.20 – Manchester United 2.50

Archivo Getty Images

Siga a Publimetro Colombia en Google News