¡Corazón de león! La chequera no fue suficiente y Lyon eliminó al City de Guardiola

Encuentre más abajo el video de los goles del Manchester City vs Lyon por las semifinales de la Champions League 2019/20 en el estadio José Alvalade de Lisboa.

"En el fútbol no hay nada escrito", reza una frase de este deporte. Y qué mejor situación para aplicarla y traerla a colación que en el partido entre Manchester City y Lyon.

Para la mayoría, los cytizens tenían todo liquidado desde la previa. Su poderío y nómina, así lo determinaban. Sin embargo, el popular "sueño del pibe" estaba latente.

Siempre que un todopoderoso choca contra un equipo de menor categoría, la empatía se apodera de los corazones de los hinchas. Por eso, un golpe francés no se descartaba.

Y así fue. El desorden defensivo del City fue aprovechado por los leones. Un balón a la espalda de la defensa del cuadro inglés fue capitalizado por Maxwel Cornet para el 1-0.

Sorpresa en Lisboa. Ante la mirada de Pep Guardiola, que no salía de su perplejidad, Lyon celebraba el hecho de estar un paso más cerca de las anheladas semifinales.

Para la segunda mitad, el panorama cambió y no precisamente por una mejoría de los ingleses, sino porque los hombres de Rudi García decidieron defenderse.

Y la estrategia no funcionó. Manchester City se acercó y bombardeó el área rival, haciendo sentir que el segundo estaba latente.

Tanto fue el cántaro al agua que llegó. Raheem Steerling desbordó y asistió a Kevin De Bruyne, quien remató de primera y venció al guardameta Anthony Lopes.

Con el 1-1, parecía que los de Guardiola seguían derecho. Pero no fue así. Con corazón de león, Lyon sacó la casta y con Moussa Dembélé puso el 2-1.

