Compañero de Egan reveló a qué se debió el bajo rendimiento del colombiano en la etapa 3

Luego de haber cedido tiempo con relación al líder de la clasificación general, Primoz Roglic, un corredor del Team Ineos reveló qué pasó con Egan Bernal en la etapa 3 del Critérium Dauphiné.

Pavel Sivakov (Team Ineos) habló. Luego de una primera y segunda etapa discretas, el ruso se sintió mejor en la tercera y así lo hizo saber.

"Fue bueno recuperar la forma y volver a mí nivel. Ayer cometí un pequeño error y estaba un poco vacío"

Sin embargo, las palabras que más llamaron la atención giraron en torno al líder de filas, Egan Bernal. Sivakov, de 23 años, último gregario del colombiano en los puertos definitivos, comentó que se quedó con el joven maravilla porque estaba pasando apuros.

"Egan ha tenido un día un poco difícil al final. Por fortuna, sigue en la pelea y ha cumplido dos etapas difíciles"

¿A qué se debió el bajo rendimiento de Egan Bernal en la etapa 3 del Critérium Dauphiné?

Según reveló, Egan tuvo problemas en el ascenso final a Saint Martin de Belleville, cima de la tercera etapa del Dauphiné. Asimismo, afirmó que el nacido en Zipaquirá no se encontraba bien.

"Egan me dijo que no se sentía muy bien hoy. Así que me quedé con él e intenté llevarlo hasta el final. Cuando comenzó el sprint seguí adelante y tal vez con 100 metros para el final vi que había cedido"

Eso sí, de acuerdo con la explicación del ganador del Tour de los Alpes y Vuelta a Polonia 2019, no hay razones para preocuparse por el estado de forma de Bernal, ahora séptimo a 31 segundos de Roglic.

"Hemos hecho buenos entrenamientos y ahora necesitas mejorar la forma en estas carreras. Todavía queda un largo camino para el Tour, especialmente hasta la tercera semana. Tenemos tiempo, no necesitamos estresarnos ni preocuparnos "

Egan Bernal pelea contra Daniel Martínez y Tadej Pogacar por ser el mejor joven del Critérium Dauphiné

