VIDEO | Escalofriante choque de cabezas entre Savic y Halstenberg asustó a todos en Champions

Encuentre más abajo el video y las fotos del fuerte choque de cabezas entre Stefan Savic y Marcel Halstenberg por los cuartos de final de la Champions League 2019/20.

Le llegó el turno al Atlético Madrid de presentarse en las finales de la Champions League, en Lisboa. Como nunca antes, el equipo de Diego Simeone es favorito en la zona del cuadro que le tocó. Aunque más adelante se podría enfrentar al París Saint Germain, primero deberá demostrar su candidatura al título frente al Leipzig de Alemania.

Al conjunto del 'Cholo' no le gusta el protagonismo. De hecho, el entrenador viene declarando que la paridad entre españoles y germanos es evidente, a juzgar por los números locales de uno y otro. Asimismo, Simeone manifestó que en la llave ante el Leipzig, ganar no es lo más importante sino lo único.

Por otra parte, los alemanes fueron los primeros en llegar a Portugal. De hecho se mostraron conscientes en el desafío que enfrentan. Cierto, no lo tendrán a Timo Werner, pero eso no lo achica al conjunto de Julian Nagelsmann.

Y así quedó en evidencia desde el pitazo inicial. La paridad se apoderó del desarrollo del partido. De hecho, la pierna fuerte y juego en la mitad del campo fue la constante en el primer tiempo. Prueba de ello fue lo acontecido entre Stefan Savic y Marcel Halstenberg.

Ambos jugadores saltaron por el balón, con tan mala suerte que chocaron sus cabezas. El golpe fue tan fuerte que prendió las alarmas de sus compañeros en la cancha y cuerpos técnicos. Por fortuna, no pasó a mayores y gracias a la rápida reacción de los médicos, los dos pudieron continuar sin problema.

Savic "Do not be deceived by my laughter, you see all my worries." pic.twitter.com/j5qXw9PbzP

— Enock Kobina Essel Niccolò Makaveli (@EnockKobinaEsse) August 13, 2020