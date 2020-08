LEIPZIG vs ATLÉTICO MADRID | Goles, crónica y resumen de cuartos de final de la Champions League

Un duelo desigual, a priori. Desde hace años que el Atlético Madrid viene codeándose con la crema y nata del fútbol europeo, lo que le da la obligación de ser protagonista en partidos como estos. Ya no le calza más el traje de víctima, menos si en frente tiene a un equipo como el Leipzig, con apenas una década de vida.

El partido en el José Alvalade de Lisboa presentaba un choque de estilos. Por un lado, el juego conservador y defensivo del Atlético, frente a uno estructurado y detallista que presentaba el Leipzig. Dos estrategas en el banquillo, el maestro de la táctica, Diego Simeone; frente al prodigio de la estrategia, el joven Julian Nagelsmann.

Pocos conocen al Leipzig, pero lo fueron conociendo una vez rodó la pelota. Los Toros Rojos tuvieron predominio en el comienzo, con alguna ocasión de gol malograda. Sin embargo, al no aprovechar sus minutos de predominio, el Atlético comenzó a sentirse cómodo en la cancha y empezó a hacer su juego, poco vistoso, pero eficaz.

Final del primer tiempo y la sensación en el ambiente de paridad absoluta. Uno quería, pero no podía; el otro, podía, pero la decisión de su entrenador lo mantenía contenido.

Más allá del empate transitorio, al Atlético Madrid le estaba quedando grande el traje de candidato. No obstante, se esperó que en el segundo tiempo el 'Cholo' cambiara y agitara la coctelera. No fue así. El Leipzig continuó mandando en el partido y en el minuto 50 tuvo su merecido premio.

Jugada de antología entre los volantes y atacantes de los toros rojos. Luego, un centro de Marcel Sabitzer encontró la cabeza de Dani Olmo, quien venció a Jan Oblak y puso el gol inicial. Sorpresa en Lisboa por los ribetes de uno y otro, pero no por el trámite.

LA PREVIA

Le llegó el turno al Atlético Madrid de presentarse en las finales de la Champions League, en Lisboa. Como nunca antes, el equipo de Diego Simeone es favorito en la zona del cuadro que le tocó. Aunque más adelante se podría enfrentar al París Saint Germain, primero deberá demostrar su candidatura al título frente al Leipzig de Alemania.

Al conjunto del 'Cholo' no le gusta el protagonismo. De hecho, el entrenador viene declarando que la paridad entre españoles y germanos es evidente, a juzgar por los números locales de uno y otro. Asimismo, Simeone manifestó que en la llave ante el Leipzig, ganar no es lo más importante sino lo único.

Por otra parte, los alemanes fueron los primeros en llegar a Portugal y están muy concientizados en el desafío que enfrentan. Cierto, no lo tendrán a Timo Werner, pero eso no lo achica al conjunto de Julian Nagelsmann. Los germanos advierten estar enterados de las mañas que suelen usar los colchoneros, quienes para el DT alemán aunque no es ilegal, roza en lo prohibido.