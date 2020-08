VIDEO | El insólito gol que botó Neymar contra Atalanta y del que todos hablan y se ríen

El video y las reacciones del insólito gol que erró Neymar en Atalanta vs PSG por los cuartos de final de la Champions League lo encuentra más abajo.

Inició el final-eight de la Champions League. El estadio Da Luz, en la ciudad de Lisboa, abrió sus puertas para recibir a uno de los partidos más esperados: PSG contra Atalanta.

El cuadro parisino llegaba como gran favorito, teniendo en cuenta su nómina de calidad. Sin embargo, los de Bérgamo querían dar la sorpresa.

Desde el pitazo inicial, ambos equipos dejaron claro que su estrategia sería atacar. Por eso, las oportunidades de gol no se hicieron esperar.

El primero en avisar fue el cuadro italiano por intermedio de Alejandro 'Papu' Gómez. Pero, de manera inmediata, respondió el PSG con Neymar.

El brasileño emprendió una larga corrida, quedando mano a mano con el guardameta, donde, normalmente, el atacante es infalible.

No obstante, el desenlace de la historia no fue el fondo de la portería. El astro del PSG erró y no logró abrir el marcador.

Nadie podía creer que lo que acababan de ver y no era para menos. Neymar no suele fallar y menos con el arco a su disposición.

Uno de los primeros en sorprenderse fue Kylian Mbappé. El francés se tomó la cabeza y su expresión lo decía todo.

Eso sí, no fue el único que mostró su sorpresa. El entrenador Thomas Tuchel quedó boquiabierto y estupefacto. De hecho, se giró, mirando al banquillo en busca de explicaciones.

Además, las redes sociales explotaron. Miles de amantes del fútbol se pronunciaron a través de sus cuentas de Twitter, incluso los comentarios graciosos no se hicieron esperar.

It's happening again. Neymar/Mbappe

Thanks to PSG for giving us the greatest UCL meme contents. #ATAPSG pic.twitter.com/DveyXwbsxu

— Le Roy (@LeroyOnline_) August 12, 2020