James ya decidió dónde quiere jugar y el Real Madrid lo sabe ¡Oferta inminente!

REAL MADRID | James Rodríguez ya decidió dónde quiere jugar y se lo comunicó al club

Horas decisivas para resolver el futuro de James Rodríguez. Luego de la eliminación del Real Madrid en la Champions, el club prepara salidas y llegadas. Por eso, uno de los temas a resolver es la marcha del colombiano, quien no cuenta para Zinedine Zidane. El precio del jugador de la Selección Colombia está de remate, pero no llegan ofertas y él no aceptará a cualquier lado.

Sin embargo, parece que ya decidió el equipo en el que quiere seguir su carrera deportiva y se lo comunicó al club. Así lo reveló Josep Pedrerol, director de El Chiringuito y con muy buenas fuentes en el Real Madrid. En el programa que conduce, el periodista aseguró que James ya le manifestó a Florentino Pérez su decisión de marcharse al Manchester United.

"James quiere irse a la Premier League, al Manchester United y ya el club lo sabe", dijo Pedrerol. Aunque el club no se opone a ese deseo, el club inglés todavía no realiza ninguna oferta por el colombiano.

Los Diablos Rojos tienen sus energías enfiladas en contratar al volante externo del Borussia Dortmund, Jadon Sancho. No obstante, las negociaciones entraron en punto muerto, lo que le puede abrir la oportunidad a James.

Se esperan novedades muy pronto, ya que el Real Madrid quiere finiquitar salidas antes de resolver incorporaciones.