Nairo Quintana entrega sus favoritos para ganar el Tour de Francia

Nairo Quintana continúa persiguiendo el sueño de ser el campeón del Tour de Francia. Durante años protagonizó una contienda con Christopher Froome en la que rozó el título en los Campos Elíseos. Pero al final el británico siempre se consagró por delante del colombiano.

No obstante, el Cóndor sigue persiguiendo el sueño. Aunque hoy Froome no es gran candidato a ser campeón del Tour, no la tendrá fácil. El boyacense se sinceró de cara a lo que será el Tour de Francia y cree que al menos dos ciclistas están por encima de Nairo en las posibilidades a quedarse con la camiseta amarilla. Uno de ellos, compatriota y actual campeón del Tour: Egan Bernal.

Nairo Quintana entregó sus favoritos al Tour de Francia a los que intentará vencer

Para Quintana, los grandes favoritos a campeón son Bernal y el esloveno Primoz Roglic. El ciclista número 1 del Jumbo-Visma tiene una alineación de lujo que lo ayudará a ganar el Tour, lo mismo que el campeón defensor, quien además de Froome cuenta con Geraint Thomas y un grupo de gregarios de primer nivel para ayudarlo a repetir.

"Sí, ya los hemos visto, desde un comienzo he dicho que son ellos los favoritos. Sus dos equipos están muy potentes así que tenemos que aprovechar, ir a rueda y ver el momento especial", manifestó Quintana.

Ahora, Nairo se enfocará en el Criterium Dauphiné de esta semana, que se toma como la gran prueba antes del Tour. Allí los tendrá como rivales a Bernal y Roglic, lo mismo que a Froome, Thomas, Dumoulin, entre otros.

Notre composition d’équipe pour le Criterium du Dauphiné Our line up for the Critérium du Dauphiné @cmarkea @SamsicFrance @dauphine pic.twitter.com/AwMDVcEF5s — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) August 10, 2020

El Tour de Francia comenzará el último fin de semana de agosto y se extenderá por tres semanas. Allí estarán las grandes figuras del ciclismo mundial, entre ellas Nairo Quintana. También están confirmadas las presencias de Egan Bernal y Primoz Roglic.