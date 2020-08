¡El Barsa está! Triunfo al Napoli y se enfrentará en cuartos al Bayern (3-1)

Video goles Barcelona vs Napoli octavos de final Champions League

El Barcelona, entre sombras. Luego de una opaca reacción del equipo culé tras el regreso del confinamiento, que le hizo perder la Liga Española ante el Real Madrid, ahora la Champions le da una luz de esperanza. Para instalarse en las Finales de Lisboa, antes debía eliminar al Napoli, con el que tenía la serie empatada a un gol, tras la ida en el estadio San Paolo.

El mal momento culé al terminar la temporada española hacía más gigante al Napoli. Aún con Messi, parecía que el Barca no era candidato ante un conjunto que terminó séptimo de la Serie A de Italia. No obstante, la obligación del Barcelona era callar los rumores en el campo de juego, su templo sagrado: Camp Nou.

Los primeros diez minutos acentuaron las dudas blaugranas. Napoli tuvo dos ocasiones para irse adelante, pero el palo y la mala puntería hicieron que todo continuara sin goles. Hasta que el Barcelona reaccionó. Desde un tiro de esquina, el balón encontró la cabeza de Clement Lenglet, quien venció a David Ospina y puso el 1-0.

