Llegó el día. Tanto se habló de la revancha entre el Real Madrid ante el Manchester City, que las palabras pasarán a un lado y la realidad estará plasmada en el campo de juego. La ventaja es inglesa 2-1, luego de los goles de Gabriel Jesús en la ida, en el Santiago Bernabéu. No obstante, eso fue hace cinco meses y hoy el equipo de Zidane es distinto.

Los blancos llegan con la confianza tras ser campeones de España. No obstante, algunas bajas hacen ruido. Por ejemplo la de Sergio Ramos, suspendido para este juego de vuelta. La ausencia del capitán es el único dolor de cabeza para Zidane, no así las no presencias de Gareth Bale y James Rodríguez.

El colombiano ya se había borrado antes del término de la liga española. Ahora, fue el galés quien decidió no viajar a Inglaterra y le facilitó las cosas a Zidane. La noticia no sorprende, pero aumenta la duda: ¿Quién debe ser el jugador #11 en el Real Madrid?

Muchas cosas ya están claras. En el arco, Thibaut Courtois quiere seguir confirmando el nivel que lo tiene quizá como el mejor arquero del mundo. La defensa tendrá la ausencia de Sergio Ramos, a quien reemplazará Éder Militao. El brasileño hará dupla defensiva con Raphael Varane. Por los laterales es una fija Dani Carvajal por derecha, mientras que por izquierda parece imponerse Marcelo.

En el medio del campo, Casemiro será el eje defensivo. A su lado estarán dos leyendas vivas de esta época del Madrid, Toni Kroos y Luka Modric. Karim Benzema será la punta de lanza, mientras que las dudas pasan por sus acompañantes.

El belga Eden Hazard al parecer no está en óptimas condiciones, pero sería titular. El jugador #11 es una auténtica duda, con Isco, Marco Asensio, Rodrygo y Federico Valverde peleando por un lugar. Los últimos reportes hablan de que el brasileño será el titular.

Alineación Real Madrid hoy en Champions vs Manchester City

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Hazard.

Man. City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Bernardo Silva, Gabriel Jesús, Sterling.