Piden que inhabiliten de por vida a Groenewegen tras caída de Jakobsen en el Tour de Polonia

El neerlandés Fabio Jakobsen (Deceunick-Quick Step) fue declarado ganador de la primera etapa del Tour de Polonia. Además, se confirmó la descalificación de su compatriota Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), considerado por los jueces como el causante del fuerte accidente en el sprint final.

¡De las peores caídas que he visto en ciclismo! 😱

Así terminó la primera etapa del Tour de Polonia. Groenewegen, para mí con intención por como abre el codo, cerró a Jakobsen y el final fue terrible.

Jackobsen, que recibió atención médica en el mismo lugar de la caída, fue el más afectado. De hecho, más tarde fue trasladado por vía aérea al hospital, al igual que un miembro de la organización, que recibió un golpe en el accidente.

Ante el accidente, la Unión Ciclista Internacional (UCI) se pronunció. A través de sus redes sociales dejó claro que tomará las medidas pertinentes. Además consideró "el comportamiento como inaceptables".

"Consideramos este comportamiento como inaceptable. En el caso se asignó a la comisión disciplinaria para pedir la imposición de sanciones que vayan de acuerdo con la gravedad de los hechos"

COMUNICADO DE LA UCI 🚨sobre el desplazamieno de Dylan Groenewegen:

Eso sí, no fue el único en hablar. A través de las redes sociales, varios ciclistas y exciclistas expusieron su postura. La mayoría de ellos, por no decir todos, afirmaron que era una irresponsabilidad lo hecho por Groenewegen.

💥 Evenepoel: “Debería ser suspendido de por vida. ¡Maldita sea! Debería darte vergüenza” ❌ Evenepoel pide la suspensión de por vida para Groenewegen. Minutos después ha borrado el tweet. pic.twitter.com/JV7ShSZxbV — COPEdaleando (@Copedaleando) August 5, 2020

Every year the same silly downhill sprint in the @Tour_de_Pologne.

Every year i ask myself why the organisation thinks it‘s a good idea. Bunch sprints are dangerous enough, you don’t need a downhill finish with 80kph!@cpacycling — Simon Geschke (@simongeschke) August 5, 2020

A más de 80km/h es de locos !! Quien mira por nosotros ? A veces me da la sensación que somos simple ganado que se nos saca a la carretera para dar espectáculo y punto . Para que sirve nuestra @cpacycling 🙄

El equipo de Groenewegen, el Jumbo-Visma, emitió una declaración sobre el accidente: "Nuestros pensamientos están con Fabio Jakobsen y otras personas involucradas en el terrible accidente de hoy en la Vuelta a Polonia. Accidente como éstos no deberían ocurrir. Ofrecemos nuestras sinceras disculpas y discutiremos internamente lo que ha sucedido antes de que podamos hacer cualquier otra declaración".

Por último, Patrick Lefevere, director del Deceuninck-Quick Step, pidió cárcel para Groenewegen. Además, pidió llevar a los tribunales lo acontecido. "Este es un hecho criminal".

Hasta el momento, más allá de la expulsión de Groenewegen del Tour de Polonia, no se conoce una resolución oficial. No obstante, algunos han pedido la inhabilitación de por vida del ciclista holandés.

Imágenes de Dylan Groenewegen en medio de la caída en la etapa 1 del Tour de Polonia 2020

