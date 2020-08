Pronóstico Sevilla vs. Roma en Europa League | Previa, cuotas y predicciones

Pronóstico Sevilla vs Roma en Europa League 2020 cuartos de final

Una final anticipada. Sevilla, el campéon histórico de esta competencia, se medirá a una poderosa Roma que afronta la Europa League como su última opción de ingresar a la Champions League. Aunque la paridad es evidente, hay razones para decir que la Loba puede quedarse con el triunfo en Duisburgo.

El equipo italiano llega con siete victorias en los últimos ocho partidos, presentando el mejor estado de forma de la Serie A junto al Milan. Aunque no le alcanzó para meterse a Champions, el equipo giallorosso pudo subir en confianza e incluso ganar partidos ante rivales difíciles.

La última victoria imponente de la Roma fue ante la Juventus, en la última jornada. Allí, ganando en Turín por 3-1, el equipo de Paulo Fonseca inscribió su candidatura para ganar la Europa League. Sabe que en frente tiene a un peligroso Sevilla, pero confía en aprovecharse de los problemas del conjunto andaluz.

Los de Julen Lopetegui no perdieron en el regreso del confinamiento. No obstante, no es un equipo que se caracterice por anotar goles, carente de un centro delantero de garantías. El holandés Luuk de Jong nunca pudo hacerse con el cariño del público, con pocos goles en la temporada.

Sin embargo, el verdadero problema del Sevilla vino después de las mini vacaciones tras el positivo por coronavirus de Nemanja Gudelj. Ese contagio evitó que el conjunto español no se entrenara por varias jornadas, tiempo que es difícil de recuperar.

Por ello, el Sevilla no parte como favorito ante un equipo que llega en estado óptimo de forma. Además, perdió al portero Tomás Vaclík por lesión y no estará ante la Roma, favorita.

Pronóstico Sevilla vs Roma en Europa League 2020 elección de Publimetro

Predicción: Sevilla 1-2 Roma

Cuotas: Sevilla 2.15 – Roma 3.30