Con contundentes argumentos sobre el coronavirus, la número uno del mundo renunció al US Open

La pandemia golpeó fuerte al mundo. Sin embargo, países como Estados Unidos se han visto más afectados por culpa del mal manejo del gobierno en cabeza del presidente Donald Trump.

La falta de medidas ha hecho que los números de casos, lejos de disminuir, aumenten de manera exponencial. Razón por la que los deportistas no ven con buenos ojos regresar a la acción en EE.UU.

El fútbol, el béisbol y el baloncesto ya regresaron bajo estrictas medidas, pero aún así se han confirmado contagiados. De hecho, más de uno le comunicó a sus equipos que renunciaba a reiniciar las actividades.

Prueba de ello fue lo hecho por la número uno del mundo, la tenista Ashleigh Barty. La vigente campeona del Roland Garros fue clara en sus argumentos sobre por qué no estará en el Abierto de Estados Unidos.

Archivo Getty Images

¿Por qué Ashleigh Barty no participará en el US Open 2020?

A través de un comunicado enviado a Associated Press, Barty confirmó su baja del US Open. De igual manera, expresó que "tomará su decisión sobre Roland Garros y los torneos europeos en las próximas semanas"

"Mi equipo y yo hemos decidido que no viajaremos al torneo de Cincinnati ni al US Open este año. Me encantan ambos eventos, así que ha sido una decisión difícil, pero todavía hay riesgos significativos debidos al coronavirus y no me siento cómoda poniendo a mi equipo y a mí en esa posición"

