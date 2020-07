View this post on Instagram

Hoy hace un año @teamineos hizo realidad mi sueño y el de muchos Colombianos. Hace un año ganamos El Tour De Francia y todo Latinoamérica celebraba un triunfo que le había sido tan esquivo pero que se merecía desde hace años. Hace un año demostramos ser el equipo más fuerte. Lo que nunca imaginamos ese día fue que, un año después pudiéramos estar en esta nueva situación y con una pandemia encima. Hay una buena noticia y es que dentro de poco inician las carreras y falta menos tiempo para el inicio de otro Tour De Francia donde iremos con un equipo muy fuerte para de nuevo hacer lo que mejor sabemos hacer y eso es dar pedales, sufrir encima de nuestras bicis e inspirar a millones de personas (especialmente por estos días) que tanto necesitamos algo de esperanza, la misma que todos los ciclistas vemos cada vez que le damos START a cada entrenamiento. Gracias de nuevo @teamineos y Gracias Colombia 🇨🇴 Los Quiero Mucho ❤️