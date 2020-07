En la noche del domingo falleció hija de golfista colombiano Camilo Villegas, con solo 22 meses de edad.

La madre de la pequeña, María Ochoa, confirmó la noticia desde Miami, donde vive toda la familia.

Mía Villegas Ochoa, la pequeña del deportista, murió por un cáncer en esta ciudad de Estados Unidos.

Falleció hija de golfista colombiano Camilo Villegas

A la bebé le descubrieron en marzo un tumor cerebral y otros un poco más pequeños, todos ubicados en la columna vertebral.

Tras varias cirugías, Mía Villegas fue sometida a varias sesiones de quimioterapia.

"Han sido meses muy duros. Mi esposa ha sido un apoyo increíble y fue quien me dijo que viniera a jugar golf. La situación con Mía no ha sido fácil, pero ella ha luchado por su vida y ver cómo lo hace ha sido una motivación para toda la familia. Realmente no sé dónde está mi cabeza, pero sé dónde está mi corazón"; dijo el golfista colombiano el pasado 10 de junio en el Korn Ferry Tour Challenge at TPC Sawgrass.

