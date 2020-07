¡Duván on fire 🔥! Zapata sigue sumando víctimas con Atalanta, esta vez, el Milan

Duván Zapata no le tiene miedo a nada ni a nadie. Se puede poner por delante de él cualquier equipo, llámese como se llame, y el Toro le anotará. Hace pocos días lo sufrió la Juventus y esta vez la víctima fue el Milan. El Gol de Duván Zapata con el Atalanta al Milan por la Serie A de Italia lo encuentra más abajo.

En un partido muy esperado por los amantes del fútbol, por el buen nivel de ambos equipos, Duván Zapata rescató a su equipo cuando perdía ante los rossoneros. El Milan se puso en ventaja con un golazo del turco Hakan Calhanoglu.

Luego, el equipo de Bérgamo emparejó las cargas y tras una pelota dividida, Duván Zapata pudo llegar al empate con el que se cerró el primer tiempo. El colombiano llegó a 18 goles, alcanzando así a su compatriota Luis Fernando Muriel como máximos goleadores del Atalanta en la temporada.

Con el empate, Atalanta queda a 5 puntos de la Juventus, con seis puntos en juego. La fecha anterior se había asegurado su participación en la próxima Champions, firmando la mejor temporada de su historia. Aún en esta puede aspirar a ganar la Champions, en la que se encuentra en cuartos de final. En las finales de Lisboa, Atalanta se medirá al París Saint-Germain.

#MilanAtalanta | 1-1 | HALF-TIME

⏸️ Il gol di #Zapata ci porta al riposo in parità.

🤙🏾 All square in Milan after #Zapata's equalizer.#GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/Q0obY4iFJi

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 24, 2020