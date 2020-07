La semana pasada se daba por un hecho la llegada de William Tesillo a Boca Juniors, pedido expresamente por Miguel Ángel Russo para el club xeneize. La negociación estaba encaminada y aunque no se sabe cuándo volverá el fútbol argentino, era la ilusión del futbolista.

Sin embargo, de un momento a otro al comenzar la semana la negociación se cayó. Boca lo sigue queriendo, Tesillo se muere por ir a jugar a Buenos Aires, pero el Club León de México es el problema. El club azteca se debate entre venderlo o no y los intereses pesan para dejarlo marchar.

William Tesillo quiere ir a Boca, pero se cayó la transferencia, ¿qué pasó?

Así lo informa el diario Olé, que explica la razón por la que a día de hoy, la transferencia está caída. El Grupo Pachuca, dueño de gran parte del Club Léon, no está dispuesto a vender, tal parece para complacer al entrenador del equipo esmeralda, Ignacio Ambriz.

"El entrenador de León nos pide no sacarle a Tesillo, porque es su mejor jugador y está con contrato vigente. Y el club quiere que se quede", aseguró Andrés Fassi, uno de los accionistas del Grupo Pachuca. Lo curioso es que fue el mismo Ambriz quien días atrás le abrió la puerta de salida a Fassi, quien hoy se la cierra.

"Boca apuntó muy bien. Lo importante es lo que piensa el jugador. No me gustaría cortarle su crecimiento, es una gran persona", dijo Ambriz primero. Sin embargo, días después cambió de opinión. "Hablé con los dueños de León y salió el tema de Willian. Ellos me confirmaron que se queda aquí con nosotros, en nuestro club. La directiva lo considera clave para nuestro proyecto, por eso no quieren que se vaya", reculó Ambriz.

Lo cierto es que la transferencia se cayó y el sueño de Tesillo, que es de vestirse de azul y oro, deberá esperar un poco más.