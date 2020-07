El ATP 500 que se iba a celebrar en Washington anunció hoy su cancelación debido a los problemas externos que afectan al torneo como las inseguridades en los viajes internacionales.

La situación en Estados Unidos es alarmante. En las últimas horas, se presentó una creciente preocupación por la salud en el país norteamericano por los altos números de contagiados y muertos.

Razón por la que se cree que la decisión más acertada es no disputar el US Open, uno de los cuatro Grand Slams. Sin embargo, los organizadores no se dan por vencidos y, en ocasiones, parecen no ser conscientes de la situación.

Organizadores del US Open encendieron la polémica por sus declaraciones en plena pandemia

El US Open reafirmó la intención de celebrar su edición de este año. Asimismo, los organizadores del grande mostraron su apoyo a Washington, que iba a comenzar el próximo 13 de agosto.

Frente a las dudas por la realización del US Open, los organizadores explicaron que crearán un entorno "seguro y controlado" que mitigue los riesgos en los jugadores y en todas las personas implicadas en el torneo.

El US Open iniciará el 31 de agosto, disputándose antes, la semana del 22, el Masters 1000 de Cincinnati en las mismas instalaciones.

"Nuestras medidas han sido aprobadas por el estado de Nueva York y se adaptan a lo requerido por la ciudad de Nueva York y el Gobierno Federal"

