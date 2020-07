Jorge Luis Pinto envió contundente recomendación a James Rodríguez sobre su futuro

Jorge Luis Pinto fue uno de los pasajeros del vuelo que llevó a algunos deportistas colombianos rumbo a Europa y que aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de la capital de España.

El santanderano analizó la nueva experiencia que le espera. Recordemos que recientemente fue nombrado seleccionador de Emiratos Árabes Unidos. Con dicha selección espera clasificar al Mundial de 2022.

"Tenemos muchas ganas. Es un reto duro, difícil. Vamos a afrontar las eliminatorias. Estaremos preparándonos, próximamente haremos pretemporada en Austria. Ahí determinaremos las cosas que necesita el equipo. Es un reto lindo, atractivo, bueno. Si llegamos a ir al Mundial sería una maravilla"

Hoy partimos hacia un nuevo reto internacional como técnico de @uaefa_ae, gracias a todos los que han estado pendientes, siempre daremos todo para dejar el nombre de Colombia en alto… 🇨🇴🇦🇪 #Catar2022 pic.twitter.com/HVI7GAJakr — Jorge Luis Pinto A. (@JorgeLPintoA) July 19, 2020

De igual manera, entregó unas buenas sensaciones sobre el nivel del fútbol que se desarrolla en ese país. Y es que el proyecto que le plantearon y el objetivo que tienen, lo convencieron.

"Es un fútbol técnico, rápido. No es un fútbol de choque, no es un fútbol de fuerza. Siento que hay buena disposición tanto táctica como técnica. Puedo aportar trabajo, algunos conceptos de juego que he manejado durante un tiempo y que hemos hecho muy bien. Y otras cosas. Me parece que el fútbol siempre es de detalles"

Daremos todo trabajando muy fuerte para llevar a la @uaefa_ae 🇦🇪 al segundo campeonato mundial en su historia, gracias al presidente y sus directivos por la confianza y a todos los que en Colombia y en el mundo han estado pendientes. #Qatar2022 pic.twitter.com/IYtop20W9t — Jorge Luis Pinto A. (@JorgeLPintoA) June 29, 2020

¿Qué dijo Jorge Luis Pinto sobre el futuro de James Rodríguez y su paso por el Real Madrid?

Sin embargo, las palabras que llamaron la atención giraron en torno a James Rodríguez. La temporada del mediocampista en el Real Madrid no fue la mejor. De hecho, sumó pocos minutos. Por eso, el estratega le envió un claro mensaje.

"Ya vio que las cosas en el Real Madrid no van y mi consejo es que es mejor que busque otro equipo donde pueda jugar y prepararse bien para la eliminatoria mundialista. James encajaría bien en cualquier equipo inglés o italiano, en cualquiera de los grandes. Por supuesto que le recomendaría irse. El ambiente no es el mejor para él y también necesita tener recompensas. ¿Puede ser que le falte algo? Puede ser. Pero pienso que su etapa ya la quemó en el Real Madrid"

