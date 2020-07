VIDEO | Con icónica canción de los Beatles, Borussia Dortmund presentó a su nueva joya

El mercado de pases abrió y, en medio de algunos rumores, los fichajes oficiales no se han hecho esperar. Prueba de ello es que varios clubes, pensando en alcanzar títulos en la próxima temporada, han anunciado nuevos jugadores.

Uno de los que quiera armar un buen equipo para pelearle, mano a mano, al Bayern Múnich es el Borussia Dortmund, ya que, en las últimas horas, anunciaron a su nueva joya.

Los negriamarillos confirmaron este lunes el fichaje de la joven perla del Birmingham City, Jude Bellingham, por quien pagaron poco más de 29 millones de euros. Con dicha cifra, Bellingham se convirtió en el futbolista de 17 años más caro de la historia.

