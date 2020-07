Manchester United vs. Chelsea | horario y dónde ver en TV la semifinal de la FA Cup: alineaciones, canal y streaming

Gracias fútbol inglés. La Bundesliga, LaLiga Santander y la Premier League ya quedaron definidas. Sin embargo, en medio del final de dichas ligas, en Inglaterra aún hay acción y la FA Cup está en la recta decisiva. El link para ver y seguir minuto a minuto Manchester United vs Chelsea en la FA Cup lo encuentra más abajo

En la primera semifinal, el alumno (Mikel Arteta) superó al maestro (Pep Guardiola). Arsenal dio la sorpresa y se impuso 2-0 sobre el Manchester City con un doblete de Pierre Emerick Aubameyang. Ahora, los gunners, ya instalados en la final, aguardan por su rival.

La otra llave la conforman dos históricos: Manchester United y Chelsea. Ambos combinados quieren seguir por línea de la victoria. Y es que desde el regreso del fútbol, tras la para por la pandemia, los dos equipos han expuesto un alto nivel futbolístico.

Los últimos enfrentamientos entre los red devils y los blues marcan una evidente tendencia a favor de los ahora dirigidos por Ole Gunnar Solskjær. El United acumula seis partidos sin perder contra el Chelsea. De hecho, la última vez que perdió fue el 9 de mayo de 2018.

El último choque, que se llevó a cabo el 17 de febrero del 2020, quedó en manos del Manchester con anotaciones de Anthony Martial y Harry Maguire. Ahora, se verán las caras en el estadio de Wembley. Allí, buscarán hacerse con un cupo a la final de la FA Cup.

Día: 19 de julio

Hora: 12:00 p.m. (Hora de Colombia)

Canal: ESPN transmitirá el partido EN VIVO en TV a través de su señal

Link: Siga el minuto a minuto del partido en el Gamecaste de Google

Excitement levels rising? 📈

The perfect viewing ahead of our #FACup semi-final tomorrow 👇#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 18, 2020