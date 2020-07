Demoró, pero llegó. James Rodríguez se pronunció en sus redes a favor del Real Madrid, pese a no ser muy tenido en cuenta en el tramo final por Zinedine Zidane. Tan menospreciado fue, que el colombiano pidió no ser tenido en cuenta por el entrenador ni siquiera para ir al banco de suplentes, porque sufría no participar.

El mensaje de felicitación de James Rodríguez al Real Madrid por el título

No obstante, James estuvo en la celebración del título de Liga número 34 de los Merengues. Allí celebró con sus compañeros, aunque se le vio muy seco con Zidane. Ahora, en redes dio un sentido mensaje que podría significar el adiós de James del Real Madrid.

"La Liga… merecido título del equipo que siempre trabaja para darlo todo", dijo el volante en su cuenta de Twitter.

La Liga 🏆… merecido título del equipo que siempre trabaja para darlo todo. pic.twitter.com/kjKxMvAvGx — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) July 17, 2020

Se desconoce si Zidane le dará minutos a James ante el Leganés, en el partido que cerrará la Liga. Tal vez así James pueda despedirse del equipo que dice querer en cancha.

Se habla que el futuro de James pasará por Inglaterra, donde equipos como el Everton, el Wolverhampton y el Manchester United son los principales pretendientes. El Arsenal también es un equipo que se ha mencionado.