VIDEO | ¡Picantes declaraciones! Messi se cansó y explotó contra el Barcelona

Barcelona perdió 1-2, la noche en la que el Real Madrid confirmó su título de Liga, y Leo Messi fue contundente al terminar el encuentro contra Osasuna. "Si seguimos así, el partido ante Napoli lo vamos a perder también", dijo el rosarino.

"Ya dije que no nos llegaba para la Champions con el nivel de juego que teníamos. Ahora, se ha visto que este no nos ha alcanzado ni para la Liga. Tenemos que cambiar, hacer autocrítica y no pensar que perdimos porque el rival fue mejor"

Messi, autor del único gol culé en el último partido de la temporada en el Camp Nou, se mostró decepcionado.

"No esperábamos ni queríamos terminar La Liga de esta manera. Es una demostración de lo que ha sido todo el año. Hemos sido irregulares y muy débiles. Nos ganaban por intensidad y por ganas. Perdimos muchos puntos donde no los deberíamos haber perdido"

Aunque admitió el mérito del Real Madrid en la consecución de La Liga, añadió que el Barça "le ha ayudado a que esta Liga sea suya". Por eso pidió una "autocrítica global, empezando por los jugadores".

Por último, dirigiéndose a la afición azulgrana, admitió que "es normal que después de las derrotas de Roma y de Liverpool los aficionados se estén quedando sin paciencia".

Video de las declaraciones de Lionel Messi contra Barcelona tras el título del Real Madrid

Master class d #messi sin balón.

Autocrítica y sin refugiarse en la escusa de los árbitros, cuanto tiene que aprender el otro capitán y la parroquia blaugrana.

Que cada uno saque sus conclusiones. pic.twitter.com/cfJqs9r0GV — EMILI⚽ JIMÉNEZ (@xemilioj) July 16, 2020

Siga a Publimetro Colombia en Google News