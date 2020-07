Alineación confirmada del Real Madrid vs. Villarreal por la Liga de España

Es hoy u hoy. En el Real Madrid no conciben otra oportunidad que no sea campeonar en el estadio Alfredo Di Stefano. El rival será el duro Villarreal. Para ello, un triunfo bastará sin importar lo que suceda entre Barcelona y Osasuna. Por ello, el conjunto merengue saldrá con su once de gala al campo, aunque existe una pequeña duda. Alineación Real Madrid vs Villarreal HOY.

Entre los confirmados está sin duda Thibaut Courtois, el portero que con seguridad se llevará el trofeo Zamora. El belga recibió un gol ante el Granada que le cortó la racha de cinco partidos seguidos sin ver su arco vencido.

En la defensa tampoco hay ninguna incertidumbre. La pareja de centrales más fiable del campeonato, Sergio Ramos y Raphael Varane, será acompañada por Dani Carvajal en el lateral derecho y Ferland Mendy por izquierda. Marcelo deberá esperar en el banco de suplentes.

En el medio del campo, Zinedine Zidane piensa un dibujo poblado. Casemiro será el mástil de apoyo, con Luka Modric y Toni Kroos a sus costados. También ocupará un lugar Federico Valverde, quien se moverá desde la derecha.

Como siempre, Karim Benzema será el punta de asta. Sin embargo, la duda es quién será su acompañante. La afición clama por Vinicius Jr. por izquierda, en un dibujo parecido al que usó contra el Barcelona, pero tal parece que el francés se decantaría por Isco Alarcón.

Así las cosas, Real Madrid formará con:

Courtois | Carvajal, Varane, Ramos, Mendy | Modric, Casemiro, Kroos | Rodrygo, Benzema, Hazard.