¡Uno más! Confirman otro ciclista colombiano para el Tour de Francia 2020

El Tour de Francia es el sueño de todo ciclista. Eso sí, para conseguirlo, se requiere de una preparación especial y tener una condición única. No en vano solo van los mejores de cada escudería.

Por muchos años, el título en territorio galo fue esquivo para los colombianos. Sin embargo, Egan Bernal puso punto final a la espera. En 2019, el joven maravilla hizo historia y gritó "campeón".

Para esta temporada, Egan y Nairo Quintana están confirmados para el Tour y, en las últimas horas, se sumó otro escarabajo. Así lo dió a conocer Matt White, director deportivo del Mitchelton Scott.

📰 NEWS 📰

We'll be targeting stage wins at @LeTour and the overall title at the @giroditalia when the 2020 season re-starts.

Find out more about our Grand Tour objectives and our 11-man long-lists for both races 👇 https://t.co/1bFiNhHFnu

— Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) July 15, 2020