Conmebol vs. Coronavirus: Así está el regreso del fútbol en Sudamérica, país por país

Es un hecho: la Conmebol quiere que el fútbol continental vuelva sí o sí. En una decisión que no condice con los tiempos de pandemia que vive Suramérica, el máximo ente del fútbol en la región anunció que el 15 de septiembre volverá a rodar el balón en la Copa Libertadores. La obsesión de todos los clubes comienza a ser una piedra en el zapato para algunos gobiernos, que lidian con un virus que no afloja, mientras en Luque se piensa en el negocio.

El anuncio de la Conmebol desató la ira de los equipos grandes en Argentina. River Plate y Boca Juniors le piden a su gobierno detener el afán por el retorno, claro, pensando en sus propios intereses. Mientras tanto, siete de diez federaciones suramericanas votaron a favor del retorno, dejando al costado el rechazo gaucho y las abstinencias de Bolivia y Venezuela.

15 de septiembre | La fecha que la Conmebol estableció para el regreso de la Copa Libertadores. En Argentina se opusieron a la misma, tanto el Gobierno como los clubes participantes, pero el ente suramericano avisó que la Copa se juega con ellos o sin ellos.

Más allá de lo que quiere la Conmebol, algunos países comienzan a marcarle la cancha al fútbol, priorizando la salud. Por otro lado, gobiernos como el de Iván Duque en Colombia, o Jair Bolsonaro en Brasil, levantan el pulgar para que el fútbol sea la propaganda de una normalidad contraria a los casos que se proliferan día tras día. Aunque el balón deberá rodar en dos meses, el verdadero partido se está disputando en estos momentos y en ello, la Conmebol cree tener el sartén por el mango.

¿Qué dice el coronavirus en cada uno de los países y cómo está proyectado el regreso del fútbol en esos países? En PUBLIMETRO ponemos la lupa en cada nación pensando en la salud, pero viendo más allá nos preguntamos ¿Están dadas las condiciones para que la Libertadores nos pueda volver a emocionar a partir de septiembre?

¿Colombia, el más adelantado?

Casos: 154.277 // Muertes: 5.455

“Habrá restricción de vuelos internacionales hasta el 31 de agosto y estará sujeto a cambios por la pandemia”, fueron las palabras de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Y es que el panorama en cuanto a números se refiere no es el mejor: 150.445 casos y 5.307 muertos, lo confirman. De hecho, las Asociaciones de médicos pidieron retomar la cuarentena. Sin embargo, el Fútbol Profesional Colombiano no se da por vencido. Bajo estrictos protocolos, que ya están en curso, esperan regresar el 28 de agosto, permitiéndole al Independiente Medellín, América de Cali y Junior de Barranquilla llegar con ritmo a la Libertadores.

En Brasil ya hay fecha, pero…

Casos: 1’884.967 // Muertes: 137.191

Al ser el país sudamericano más golpeado por el coronavirus, con 1.866.176 casos y 72.151 muertos, marca una pauta importante. El gobierno nunca frenó los vuelos internacionales y solo se limitaron las operaciones, pero los diferentes estados sí tomaron drásticas medidas. Por eso, el desarrollo de la historia dependerá de lo que decida cada uno, poniendo en duda lo que pasará en la Libertadores, ya que, en todos los grupos, a excepción del Grupo F, hay presencia de clubes brasileños. Eso sí, siguen empeñados en que el Brasileirao regrese el 9 de agosto a como de lugar.

Les cantaron la tabla en Ecuador

Casos: 68.459 // Muertes: 5.063

“Hasta que no haya las medidas necesarias de protocolo, el fútbol no volverá”. Con esa contundencia y a pesar de que solo se registran 68.459 casos de COVID-19 y 5.063 muertos y se retomaron los vuelos internacionales desde el 1 de junio, Andrea Sotomayor, secretaría del Deporte, respondió a quienes quieren que vuelva la LigaPro lo más pronto posible. Los directivos ya están trabajando en la petición y tienen como objetivo que el fútbol se retome en agosto. Sin embargo, no hay nada concreto y Delfín, LDU Quito, Barcelona e Independiente del Valle continúan esperando.

Perú: estaban listos y todo cambió

Casos: 326.326 // Muertes: 11.870

El protocolo de sanidad presentado por la Federación Peruana de Fútbol, donde se aclara que solo se jugará en Lima, recibió el aval del Gobierno. Todo parecía estar listo, pero el repunte de contagios, donde se confirman 326.326 casos y 11.870 muertos, puso freno de mano. Ahora, sueñan con retornar a la acción en la segunda semana de agosto, dependiendo de cómo avance la pandemia, ya que la situación también obligó a que los vuelos internacionales no regresen antes del 1 de agosto. Es así como Binacional y Alianza Lima no tendrán más remedio que aguardar por el pico.

FVF vs. Liga FutVe perjudican a Venezuela

Casos: 9.465// Muertes: 89

El choque de poderes en territorio venezolano no solo se vive en el ámbito político. La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y la Liga FutVe (ente que administra el campeonato) protagonizan una batalla sin fin. Cada uno emitió su propia propuesta para el regreso del torneo y ninguno está dispuesto a ceder. Los vuelos internacionales están habilitados desde el 11 de julio y tan solo se han confirmado 9.465 casos y 89 muertos, pero aún no se deciden por cuál protocolo (dato no menor). ¿Los más afectados? Todos los clubes, especialmente, Estudiantes de Mérida y Caracas, representantes en Libertadores.

Hasta ahora el fútbol no es importante en Argentina

Casos: 100.166 // Muertes: 1.845

El país más reticente al regreso del fútbol es justamente donde este deporte es religión. El Gobierno Nacional priorizó la salud sobre todo en la zona de Buenos Aires, de donde son la mayoría de los equipos de Primera División. Sin embargo, ahora se piensa en el regreso del fútbol en medio de una crisis sanitaria que ya supera los 100.000 casos de coronavirus en todo el país. Se estima que los entrenamientos comiencen el 13 de agosto, lo que dejaría a River, Boca y el resto de participantes en desventaja continental, por lo que los gigantes gauchos le declaran la guerra a Conmebol y esperan que la Copa Libertadores no empiece el 15 de septiembre, antes que ruede la pelota en el torneo doméstico.

Gobierno de Chile da luz verde para la vuelta del fútbol

Casos: 315.041 // Muertes: 6.979

La gran preocupación en el país austral es la situación actual en Santiago. La zona metropolitana supera los 230.000 casos positivos, condensando el 70% de contagios en la nación. No obstante, luego de insistir, el Gobierno concedió a los doce equipos de primera división de esta región poder entrenarse de cara al reinicio del campeonato chileno, pactado para el 31 de julio. El resto de equipos del país ya se viene entrenando con estrictos protocolos, por lo que el fútbol arrancará sí o sí y estará en condiciones para cuando vuelva la Copa, si vuelve.

Las condiciones están dadas en Uruguay, pero prima la mesura

Casos: 987 // Muertes: 31

Es el país que mejor ha manejado la pandemia del coronavirus en Sudamérica. No por nada, es el único país que apareció en el listado europeo de naciones aprobadas para trasladar pasajeros al Viejo Continente. Sin embargo, ese éxito no hace que el Gobierno caiga en imprudencias, menos en el fútbol. El torneo debía reanudarse en julio, pero desde el poder frenaron el impulso. No obstante, la administración de Luis Lacalle Pou le prometió a la AUF que el fútbol no volverá más allá del 15 de agosto, por lo que la vuelta al ruedo está próxima.

Paraguay hizo las cosas bien y la pelota rodará en breve

Casos: 2.948 // Muertes: 22

Quizá el optimismo de la Conmebol pasa por lo bien que ha manejado la pandemia el país guaraní. El país donde está la sede del fútbol sudamericano fue el primo en prohibir el ingreso de público a los estadios y pausó su fútbol antes que nadie. Ahora, tras testear a 2.173 personas del entorno del fútbol y no encontrar positivos, la liga se reanudará el 17 de julio. Incluso, Asunción se postula como sede para una posible fase definitiva de la Copa Libertadores, si la Conmebol decide imitar el formato adoptado por la Champions League.

A Bolivia le interesa más la selección que el rentado local

Casos: 48.187 // Muertes: 1.807

Junto a Argentina, el país del altiplano es el más complicado en la región en su regreso al fútbol. Los entrenamientos no tienen fecha de regreso, pero Bolívar de La Paz y Jorge Wilstermann de Cochabamba le solicitaron al Gobierno entrenar antes que nada para estar a punto cuando vuelva la Copa Libertadores. Mientras aguarda respuesta, quien recibió la venia gubernamental fue el seleccionador César Farías, quien podrá entrenar con los convocados a la Verde en este tiempo para mostrar una selección competitiva en el inicio de las eliminatorias, en octubre.

Siga a Publimetro Colombia en Google News