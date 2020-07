"Soy gay, pero todavía no estoy preparado para compartirlo", revela jugador de la Premier League

Hace apenas dos semanas se celebró el día del orgullo LGBTI en el mundo. La manifestación de amor libre y diversidad sexual por fortuna gana más terreno en la civilización occidental y el fútbol no es ajeno a ello. No obstante, una cultura machista como la que convive en el deporte más popular del mundo todavía no permite la expresión abierta de la homosexualidad sin un señalamiento prejuicioso.

Así lo considera un futbolista que actúa en la Premier League de Inglaterra, quien decidió confesar su homosexualidad, pero a medias. Lo hizo mediante una carta anónima que enseguida se hizo viral.

"Soy gay, pero todavía no estoy preparado para compartirlo"

"Soy gay, escribir esto es un gran paso para mi. No me siento preparado para compartirlo con mi equipo o mi entrenador. Me siento atrapado y mi temor es que revelar la verdad sobre lo que soy sólo empeorará las cosas", asegura el documento revelado por la fundación Justin Fashanu, en honor al primer jugador en declararse abiertamente homosexual en el fútbol inglés, en 1990.

El jugador manifiesta que no están dadas las condiciones para declararse homosexual con rostro y firma, señalando a la Federación, quien a su parecer dice apoyar, pero es todo lo contrario. "Dicen que están listos para ayudar a un jugador a salir. Y han dicho que ofrecerán asesoramiento y apoyo a cualquiera que lo necesite. Esto está perdiendo el punto. Si necesito un consejero, puedo ir y reservar una sesión cuando quiera", afirma en otro párrafo.

El futbolista pide apoyo y educación para que otros jugadores también se animen a dar el paso. Semanas atrás, el capitán del Watford, Troy Deeney, advirtió que esta situación podría pasar y pidió mayor inclusión.