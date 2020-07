VIDEO | Echan al goleador Haaland a empujones de una discoteca en Noruega

Fue el hombre de moda en el fútbol mundial en la primera mitad del años. De manera astronómica, el nombre de Erling Braut Haaland comenzó a hacerse con un puesto entre los mejores jugadores del mundo. Su frecuencia goleadora, primero con el Salzburgo y luego con el Borussia Dortmund, hace que gigantes del Viejo Continente se peleen por él.

Sin embargo, todo puede quedar en veremos luego de que se viralizara un video el último fin de semana. Allí, el implacable número nueve encontró la portería cerrada. Sí, la portería de un club nocturno del cual fue echado a empujones.

Sucedió en Oslo, Noruega, donde el jugador está pasando vacaciones tras finalizar la temporada con el Dortmund. En ese país, la desescalada por el coronavirus avanza más rápido que en otros sitios, por lo que las discotecas fueron reabiertas. No obstante, se desconoce el motivo por el que al crack mundial le negaron el paso.

Lo que se ve en el video que se viralizó es al futbolista molesto, como poco se lo ve en cancha, insultando a los trabajadores que lo sacaron del establecimiento. Algunos portales aseguran que se encontraba en estado de ebriedad.

Erling Haaland was kicked out of a nightclub in Norway last night. Glad to see him enjoying his off-season. 😂🇳🇴🍺 pic.twitter.com/piZB5fvS3e

— FutbolBible (@FutbolBible) July 12, 2020