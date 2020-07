Real Madrid vs. Alavés | Para acariciar el título

Son cuatro finales y Zidane lo sabe. De hecho, si los resultados acompañan, el título se puede celebrar antes. Para ello, primero habrá que ganarle al alicaído Deportivo Alavés, que estrena entrenador en el Alfredo Di Stefano y está muy comprometido con la permanencia en Primera División. El link para ver EN VIVO Real Madrid vs Alavés HOY GRATIS ONLINE HD lo encuentra más abajo.

No obstante, el Real Madrid tiene muchos problemas propios como para pensar en los ajenos. Para el juego contra los vascos, la mayoría de la defensa titular no está disponible. El capitán Sergio Ramos, así como los laterales Marcelo y Dani Carvajal no estarán a las órdenes de Zizzou para enfrentar al conjunto de Victoria.

Con esas bajas, el rompecabezas Zidane lo espera armar alrededor de Raphael Varane. El francés se recuperó y está disponible para formar zaga con Eder Militao y Ferland Mendy por izquierda. La gran duda pasa por el lateral derecho, donde Federico Valverde o tal vez un canterano serán los encargados de defender el andarivel.

Una vez más, James Rodríguez no está en la convocatoria, lo mismo que Luka Jovic. Quien sí retorna es el belga Eden Hazard, quien entrenó con normalidad.

EN VIVO Real Madrid vs Alavés HOY GRATIS ONLINE HD

Día: 10 de julio

Hora: 3:00pm

Canal: DirecTV Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)