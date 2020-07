¡Regresó La Champiooons! Definidos los cruces del final eight de la Champions League

La espera terminó y los amantes del fútbol celebramos. El torneo de clubes más importante de Europa está de vuelta para paralizar al mundo. Encuentre más abajo cómo finalizó el sorteo de Champions League 2020

Debemos esperar hasta el 7 de agosto para que el balón ruede. Sin embargo, ya quedaron definidos los partidazos que se disputarán en Lisboa, ciudad elegida por la Uefa para organizar el histórico final eight.

Real Madrid, Manchester City, Olympique Lyon, Juventus, RB Leipzig, Atlético de Madrid, Barcelona, Napoli, Bayern Múnich, Chelsea, Atalanta y PSG continúan en carrera. Estos 12 equipos van en busca de la Orejona.

Los cuartos de final quedaron definidos. Eso sí, antes deberán llevarse a cabo cuatro juegos pendientes de los octavos de final. Para fortuna de ellos, dichos encuentros se jugarán en sus respectivos estadios.

CUARTOS DE FINAL

SEMIFINALES

FINAL

The UEFA Champions League draw is complete! 🙌

Who will lift the trophy next month? 🏆🤔#UCLdraw pic.twitter.com/h7hYwKWw2K

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 10, 2020