¿Make sports great again? El deporte estadounidense desafía al coronavirus y juega con la salud

Brooklyn Nets, Denver Nuggets, LA Clippers, Miami Heat, Milwaukee Bucks y Sacramento Kings son algunos de los equipos con varios de sus hombres contagiados. Ya hay fecha, sede, calendario y sistema, pero el panorama no es el mejor. Por eso, ante la presión, el comisionado de la NBA, Adam Silver, se pronunció. Aunque admitió que "hay preocupación, confía en que todos estarán seguros en el campus de Walt Disney" y el show continuará.

Break point para el Abierto de Estados Unidos

Cuando todo parecía definido, la incertidumbre se apoderó del tenis. Los organizadores del US Open, convencidos de que realizarían el torneo, anunciaron fechas. No obstante, la crisis sanitaria estadounidense alertó a los jugadores. La mayoría no está dispuesta a exponerse. De hecho, ni Nadal, ni Djoković ni Federer estarían. Eso sí, hasta el momento, parece que a los dueños del evento solo les importa no perder altas sumas de dinero y jugar como sea.

