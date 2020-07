¡Clásico blaugrana! Barcelona no se da por vencido, le mete presión al Madrid y desciende al Espanyol

Posesión no siempre es sinónimo de victoria. ¿Cuándo lo entenderán en el Fútbol Club Barcelona? Es una incógnita. Los blaugranas fiel a su filosofía, en ciertas ocasiones rayan con la terquedad y les pasa factura, haciéndolos sufrir más de la cuenta.

Si hablamos de cantidad de pases, de posesión, de metros recorridos y de estadísticas relacionadas, los hombres de Quique Setién hicieron bien su tarea. Sin embargo, si hablamos de remates a puerta y ocasiones de peligro, Espanyol mandó la parada.

Los culés no realizaron un solo disparo en el primer tiempo. Diego López jamás tuvo que exigirse. Caso contrario ocurrió con Marc-André ter Stegen. El alemán atajó dos mano a mano claros. Además, la visita estrelló dos remates en el palo.

La suerte no estuvo del lado de los periquitos en la parte inicial, pero la suerte fue la mayor aliada de los locales, que, por fortuna, no recibió ningún baldado de agua fría, culminando los 45 minutos sin anotaciones para lado y lado.

Para la segunda mitad, Setién movió sus fichas. Nelson Semedo dejó la cancha en el entretiempo y le cedió su espacio a Ansu Fati. En el joven maravilla recaía la responsabilidad y esperanza del Barcelona.

Pero la ilusión se diluyó rápidamente. Un duro planchazo del atacante sobre Fernando Calero Villa significó la expulsión de Fati, quien solo duró cinco minutos en cancha. Oscuro panorama para los culés.

La balanza se inclinó a favor del Espanyol, pero no por mucho tiempo. Lejos de aprovechar la superioridad numérica, Pol Lozano hizo devolución de gentilezas y le propinó un planchazo a Gerard Piqué, similar al que se había visto minutos atrás. ¿El desenlace? Roja también para Lozano.

Ambos equipos con 10, se creía que la paridad no se rompería. Sin embargo, aparentemente, a los blaugranas les sentó bien la expulsión de lado y lado, sacó provecho y de qué manera lo demostró: abriendo el marcador.

Jordi Alba se soltó por la banda izquierda, filtró un gran pase para Antoine Griezmann, que con un taco asistió a Lionel Messi, La Pulga remató y el balón golpeó en un defensa, pero Luis Suárez, como un verdadero killer, estuvo atento, capturó el rebote y anotó el 1-0.

WHAT A BACKHEEL FROM ANTOINE GRIEZMANN, SUAREZ WITH THE GOAL! pic.twitter.com/dUtiZgg0m8

— Amr 🇪🇬 (@AmrFootball) July 8, 2020