Las posibilidades reales que tiene James para continuar su carrera, ¿a dónde irá?

22 millones de euros | El precio que pide el Real Madrid para traspasar a James, quien se convirtió en un dolor de cabeza para Zidane y no seguirá allí. Con un valor tan bajo, varios son los apuntados a quedarse con el colombiano. ¡Hagan sus apuestas!

Competidores: Gylfi Sigurdsson / André Gomes

Estilo de juego: 4-4-2, ataque por las bandas

Entrenador: Carlo Ancelotti, el que más conoce a James

Competencia Europea: No tendrá

Cómplices: Yerry Mina

En Goodison Park no ven la hora de que James se vista con los colores de los Toffees. Ancelotti lo quiere y le ha vendido la idea a los fans de que la llegada del crack es ideal para dar un salto de calidad. Con Carletto en el banquillo, sin duda el colombiano será el capo del equipo de la ciudad de Liverpool.

Competidores: Juan Mata, Jesse Lingard, Bruno Fernandes

Estilo de juego: 4-2-3-1 con extremos a pierna cambiada y delantero movedizo

Entrenador: Ole Gunnar Solksjaer, amante del pragmatismo

Competencia Europea: Champions League o Europa League

Cómplices: David De Gea, Sergio Romero

Sería la última gran oportunidad de James en el fútbol europeo. Los Red Devils son unos leones dormidos, que algún día despertarán y lo harán a lo grande. Su poderío económico le da la fuerza para soñar en grande, siempre que ordenen algunas cosas en el plantel. Allí, James encontraría la motivación necesaria para volver a la élite.

🗣 "Bruno has come into the club and seen how many good players are here," says Ole.

"So he can feel that we're going to help him improve, but he's lifted us all as well — it's been a very good start so far."#MUFC #AVLMUN pic.twitter.com/fV8VIPeD22

— Manchester United (@ManUtd) July 8, 2020