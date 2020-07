Directivo implicado en escándalo de boletería reveló quiénes fueron en realidad los tres responsables

Continúa el revuelo tras la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio a varios integrantes de la Federación Colombiana de Fútbol por la reventa de boletería de los partidos de la selección Colombia en las Eliminatorias a Rusia 2018.

Varios son los señalados. Por eso, las repercusiones no se han hecho esperar. En entrevista para Caracol Radio, Jorge Perdomo, actual presidente del Atlético Huila y expresidente de la Dimayor, aclaró los hechos y señaló a tres hombres de ser los verdaderos responsables.

"Es pertinente hacer una aclaración. En la Federación existían dos actores con roles distintos. Los jerarcas del momento eran Bedoya, Jesurún y González. Ellos se unieron para la entrega del contrato y recibieron un dinero para favorecerle. Los vocales, Perdomo, Cogollo, Hernández y Arce, nos presentaron una propuesta que, desde el punto de vista económico, era el mejor. Sin embargo, después nos enteramos que todo había sido acomodado con información confidencial"

Y no paró ahí. Perdomo dió más detalles. En sus declaraciones, dejó claro cómo se enteró de la situación y en qué momento. Asimismo, expresó qué medidas tomó y reveló la alta suma de dinero que recibió cada uno de los señalados anteriormente.

"Me enteré de eso en agosto de 2017, antes del partido Colombia vs. Brasil por intermedio de Rodrigo Rendón Cano. Me abordó para ofrecerme un dinero para la renovación del contrato, contándome que para la adjudicación había entregado mil millones a cada uno de los jerarcas. Ese hecho lo puse en conocimiento oportunamente después de haber hablado con mis abogados"

Por último, Perdomo expresó cómo intentaron sobornarlo. Sin embargo, tomó la decisión de negarse. Razón por la que se declara inocente de todo lo que está aconteciendo con este escándalo que da de qué hablar en Colombia.

"Los directivos de la Federación, después de haber estallado el escándalo, me ofrecieron pagar los honorarios de mis abogados. Me rehusé porque les manifesté que no hacía parte de eso"

