El VAR, el bendito VAR. La polémica en la Liga Española pasa por las decisiones arbitrales que para algunos están dándole el campeonato al Real Madrid. La copa que rebozó el vaso, no solo para el mundo Barcelona, sino para hinchas de otros clubes, parece ser el supuesto penalti no pitado a favor del Athletic Club, por un pisotón de Sergio Ramos que el árbitro no vio ni revisó con la tecnología.

¿Pero los merecimientos del Real Madrid pasan solo por los juicios arbitrales? Zinedine Zidane se cansó del tema y pidió respeto para sus jugadores y el funcionamiento del equipo. Para el DT los méritos de sus dirigidos están por encima de las polémicas.

¿Quién sería el líder de La Liga si no existiera el VAR?

Ante tal afirmación, el diario AS de España se dio a la tarea de revisar fecha por fecha y armar una tabla sin VAR para saber si los merengues también serían líderes o no si no existiera la tecnología en el campeonato. El resultado, para muchos sorprendente, es exactamente el mismo que la tabla real. Es decir, el Madrid aventajaría al Barcelona por cuatro puntos.

La tabla sin VAR, que no tendría grandes cambios en la clasificación, situaría a los vikingos con 77 puntos y a los culé con 73, tal cual en esta ocasión. En cambio, debajo sí habría cambios que sorprenden. Por ejemplo, el equipo más perjudicado sería el Valencia, que sin VAR estaría en la quinta posición, mientras que en la tabla real se ubica noveno.

⚽️ A pesar de las críticas, Real Madrid sería líder sin el VAR

🇪🇸 Así quedaría la tabla en Españahttps://t.co/Ilpb0bHD22 — AS Colombia 🏠 (@AS_Colombia) July 6, 2020

En las posiciones por el descenso tampoco habría cambios. Mallorca, Leganés y Espanyol estarían perdiendo la categoría.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: