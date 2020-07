"Llegué a buscar cómo suicidarme", desgarrador testimonio de exfinalista de Roland Garros

Desgarrador testimonio de un extenista, finalista de Roland Garros en 2009 y 2010. En las últimas horas, sus declaraciones le han dado la vuelta al mundo. Y es que sus palabras fueron bastante fuertes.

Se trata de Robin Söderling, que llegó a ser número 4 del mundo. De hecho, fue el primero en ganarle a Rafael Nadal en Roland Garros. El sueco reveló que sufrió ataques de pánico y ansiedad en su mejor etapa deportiva que provocaron su temprana retirada en 2015 a los 31 años.

Söderling, que llegó a buscar por internet distintas formas para suicidarse, abandonó el deporte profesional oficialmente por una mononucleosis. Sin embargo, el exdeportista confesó a la emisora pública "Radio de Suecia" que llevaba sufriendo problemas años antes.

"Tenía ansiedad constante, me roía por dentro. Me sentaba en el apartamento y miraba al vacío sin entender. El ruido más pequeño me provocaba pánico. Cuando una carta caía sobre el felpudo, me entraba tal pánico que caía al suelo. Si sonaba el teléfono, temblaba de miedo. Solo había tres jugadores con los que podía perder, al resto tenía que ganarles, si no me sentía fracasado, un perdedor"

En julio de 2011, después de ganarle a David Ferrer en la final del Abierto de Suecia, su último partido profesional, condujo de vuelta a su casa en Montecarlo y empezó a caer en "un abismo negro sin fondo", un malestar que empeoró un mes más tarde, antes de jugar el US Open.

"Me entró pánico, empecé a llorar. Lloraba y lloraba. Volví al hotel y me tiré en la cama. Cada vez que pensaba en salir a la pista, entraba en pánico. Por primera vez sentí que independientemente de cuanto quisiera, no podía. Llegué a buscar en Google cómo suicidarme. Cualquier cosa era mejor que esta vida en el infierno"

¿Qué hacer si siente que no hay salida? Siempre tienes opciones:

Si algunos pensamientos suicidas están rondando por su cabeza, queremos comentarle varias cosas que quizá lo ayude a salir de sus problemas.

Ante los casos de suicidio que han ocurrido en el país, el Ministerio de Salud da las siguientes recomendaciones para evitar quitarse la vida:

En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla, no olvide que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza, enojo y muchas emociones negativas y hacer creer que no se puede volver a ser feliz.

Busque ayuda para afrontar esta situación transitoria y se puede superar.

Hablar lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas y nos hace sentir mejor.

Si siente ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutaste, alteraciones en el sueño o del apetito, es necesario que consulte en el lugar que habitualmente prestan servicios de salud.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: