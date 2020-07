VIDEO | ¡Contó detalles! Nairo Quintana habló sobre el accidente y mostró el fuerte golpe que sufrió

Nairo Quintana salió ileso de un accidente que sufrió este viernes cuando se entrenaba en una carretera del departamento de Boyacá. El ciclista se cayó por la maniobra imprudente de un conductor.

Así lo informó la Alcaldía de Motavita, municipio donde ocurrió el accidente, que señaló en su cuenta de Twitter que el corredor del Arkea-Samsic decidió volver a su casa, donde será atendido por su médico personal.

La alcaldía detalló que el hecho ocurrió en un sector conocido como vereda (caserío) Salvial, en la carretera que une a Tunja, capital departamental de Boyacá, con Motavita, donde fue chocado por un conductor imprudente.

¿Qué dijo Nairo Quintana sobre el accidente que sufrió mientras entrenaba?

La preocupación era evidente. De hecho, los mensajes de ánimo para el boyacense no se hicieron esperar. Por eso, con el objetivo de llamar a la calma, Nairo Quintana se pronunció a través de las rede sociales, revelando detalles de lo acontecido.

"Hola, amigos. Muchas gracias por todos los mensajes de aliento. Sabemos que había preocupación. Es verdad que esta mañana me atropelló un carro. Teníamos el vehículo acompañante atrás, nos adelantó otro carro y se vine frente a mí, fue justo detrás, no tuve cómo verlo. Iba por la línea blanca y me atropelló. Tengo pequeños raspones, un golpe en la rodilla derecha y otro en el muslo izquierdo, que fue donde choqué contra el espejo retrovisor del auto que me golpeó"

Eso sí, aunque dejó claro que se encuentra bien, no ha descartado que se pueda presentar una lesión. Razón por la que se deberá esperar unas cuantas horas para conocer los resultados tras el duro golpe.

"Estamos a la espera de unos exámenes que nos mandamos. hacer para descartar cualquier lesión que pueda afectar en la preparación que tenemos en los compromisos que vienen, así que más adelante les comentaré. Nuevamente, muchas gracias a todos por sus mensajes de apoyo y oraciones. Quería decirles que estoy bien. Seguramente de esta saldremos mucho mejor. Muchas gracias y un abrazo para todos"

