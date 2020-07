Jugador de la selección Colombia Sub-23 está cerca de Millonarios y llueven críticas

Día bastante movido en las toldas embajadoras. En las últimas horas, el club hizo oficial las salidas de Óscar Barreto, Deivy Balanta, Jefferson Martínez y José Luis Moreno, quienes terminaron contrato.

Las decisiones fueron celebradas por unos y criticadas por otros. Sin embargo, la mayoría coincidía en una petición: contratar jugadores. Y es que, previo al parón por la pandemia, el cuadro capitalino no convencía.

El panorama económico de los equipos no es el mejor. La crisis por el coronavirus golpeó fuertemente al mundo del fútbol. No obstante, los rumores no se han hecho esperar. Así lo revelaron varios medios y periodistas deportivos.

"El delantero Ricardo Márquez está muy cerca de ser comprado por el Lens. El equipo francés lo dejaría cedido en Colombia a Millonarios"

#ElVBARCaracol ⚽️🔵El delantero Ricardo Márquez está muy cerca de ser comprado por el Lens🇫🇷. El equipo francés lo dejaría cedido en Colombia a Millonarios. Vía @diegonoticia La ampliación de esta noticia en el @VBarCaracol, de 2 a 4 PM por Caracol Radio. pic.twitter.com/Gy1476YuAx — El VBAR (@VBarCaracol) July 2, 2020

El delantero Ricardo Márquez está muy cerca de ser comprado por el Lens. El equipo francés lo dejaría cedido en Colombia a Millonarios. — Diego Rueda (@diegonoticia) July 2, 2020

La posibilidad de que “El Caballo” Ricardo Márquez juegue en @MillosFCoficial es muy clara. Lo compraría el @RCLens de Francia al @UnionMagdalena y se lo prestaría al cuadro embajador — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) July 2, 2020

Llueven críticas ante la posible llegada de Ricardo Márquez a Millonarios ¿Qué dicen?

El atacante samario de 22 años tuvo una temporada aceptable en 2019 con la camiseta del Unión Magdalena, donde anotó 11 goles. Asimismo, fue convocado por Arturo Reyes para el Torneo Preolímpico 2020.

Con la camiseta de la selección Colombia Sub-23 disputó seis partidos, tres como titular y tres saltando desde el banco de suplentes. No obstante, no logró inflar las redes y las críticas contra él aparecieron.

Por eso, tras conocerse la información de la posible llegada de Ricardo Márquez a Millonarios y recordando el pasado reciente del delantero, los señalamientos de algunos hinchas azules se presentaron en redes sociales.

Semejante paquete , en el suramerica sub20 en enero no hizo nada . — Johnnnn Valoress . (@marljohn76) July 2, 2020

Crack ese representante. — Oscar (@OscarVillaGonz) July 2, 2020

Tremenda enhuesada jaja otro "Coco" Perea — Energúmeno (@JusticieRojo) July 2, 2020

Qué encarte se van a pegar 😂🤣😂🤣🤣 — Iván Quintero (@SIQR) July 2, 2020

Ese caballo no llego ni a mula en el sudamericano sub-20, q prímero aprenda a jugar — Henry (@henryloz23) July 2, 2020

Paquetaco Samario. — Wilson Navarro (@navarrowilson1) July 2, 2020

En la selección no rindió pero nada, ojala mejore por que hasta ahora me parece un paquete. — wilder sanjuan (@sanwil81) July 2, 2020

