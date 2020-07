¿Mejor que el de Cristiano? Impresionante golazo le marcaron al AC Milan en la Serie A

Semana de golazos en Italia. Además de los impresionantes tantos de Cristiano Ronaldo y Douglas Costa, se sumó el gol de Sergio Floccari con SPAL VS AC Milan.

El estadio Paolo Mazza abrió sus puertas para un partido que, en el papel, parecía sentenciado. El conjunto de Milán, con la ilusión de ingresar a puestos de torneos internacionales, visitaba al último de la tabla de posiciones.

Sin embargo, los dirigidos por Stefano Pioli se vieron sorprendidos. Bastaron 30 minutos para encontrarse con dos sorpresas. Mattia Valoti y Serio Floccari inflaron las redes para poner al SPAL 2-0 arriba en el marcador.

Fue justamente la diana del número 10 la que se robó las miradas. Un potente remate de media distancia imposible de atajar, colgó al guardameta Gianluigi Donnarumma. Pocos lo creían y las caras de los futbolistas lo decían todo.

Floccari gets one for the old guys! #SPALMilan pic.twitter.com/o2zzwUETr6

— Dan Bloom (@DanBloomSports) July 1, 2020