Netflix hará una serie sobre el reconocido deportista que hizo el gesto contra el racismo

En las últimas semanas, se han presentado reprochables actos de racismo alrededor del mundo. De hecho, las muertes y ataques contra las personas de raza negra generaron indignación. Prueba de ello fueron las marchas en contra de ello.

En señal de protesta, un gesto se hizo popular. Las personas se arrodillaban y agachaban la cabeza. Dicha señal se hizo conocida por Colin Kaepernick, jugador de fútbol americano e ícono del antirracismo.

Por eso, Netflix informó que llevará la vida del deportista a una serie. En ella estará involucrada como productora la cineasta Ava DuVernay, llevará por nombre "Colin in Black & White" y constará de seis episodios.

"La serie se centrará en los años de formación de Kaepernick proporcionando una perspectiva con significado sobre los actos y experiencias que le llevaron a convertirse en el activista que es hoy"

Kaepernick será productor de esta serie junto a Ava DuVernay, directora afroamericana que ha destacado por su compromiso con las reivindicaciones negras en cintas como "Selma" (2014) y "13th" (2016) o la serie limitada "When They See Us" (2019).

"Con su acto de protesta, Colin Kaepernick encendió una conversación nacional sobre raza y justicia con consecuencias de gran alcance en el fútbol americano, la cultura y para él personalmente"

La directora se refiere a la protesta que comenzó Kaepernick en 2016. Todo ocurrió durante el himno estadounidense que se interpreta antes de los partidos. Allí, el entonces jugador de los 49ers de San Francisco decidió escuchar arrodillado para criticar la brutalidad policial y el racismo.

Este gesto pacífico de protesta desencadenó una enorme polémica en Estados Unidos. Posteriormente, llevó a la marginación de Kaepernick. Y es que pese a ser un jugador muy destacado, no fue contratado por ningún equipo de la NFL a partir de la siguiente temporada.

