Para nadie es un secreto que River Plate es uno de los clubes más importantes de Sudamérica. La era de Marcelo Gallardo es para enmarcar. Desde su llegada, el equipo argentino no se ha cansado de cosechar títulos.

Jugadores van y vienen, pero el equipo continúa en un alto nivel. Por eso, la noticia que llegó en las últimas horas en torno al posible regreso de una de sus máximas figuras llena de ilusión a la hinchada millonaria.

Se trata de Andrés D'Alessandro. A sus 39 años, el mediocampista es considerado como uno de los jugadores extranjeros más emblemáticos de la historia de la Liga brasileña. Su calidad y solidez mostrada en 12 temporadas al servicio del Internacional de Porto Alegre lo tienen en la élite.

Sin embargo, el tiempo pasa y es consciente de que ya tiene "una edad importante" para el fútbol. Sabe que se acerca el final de una exitosa carrera que le gustaría cerrar en el Inter o en River Plate argentino, "los dos clubes más importantes de su vida", según reveló en una entrevista con EFE.

El "10" del Inter tiene contrato con los colorados hasta diciembre de este año. La directiva del club ya le ha ofrecido la renovación, pero él prefiere esperar un poco y no precipitarse.

"Ya estoy con 39 años y quiero tomarme todo con tranquilidad. No es que vaya a parar de jugar a fin de año, pero quiero ver cómo llego físicamente, mentalmente y después tomar una decisión. Si solo fuera por las ganas, firmaría quince años más con el club, pero aquí entran en juego otros factores"

No obstante, tiene claro dónde quiere poner punto y final a su trayectoria. "Si no pasa nada raro, terminaré en el Inter, pero no le cierro las puertas a River, el club que me abrió las puertas del fútbol. También porque tengo familia en Argentina y a mis viejos les encantaría por ahí"

Es la prueba de que el corazón futbolístico de este ídolo a ambos lados de la frontera está dividido.

Empezó con los 'millonarios' a los nueve años de edad, pero lleva ya 12 años vistiendo la camiseta del conjunto de Porto Alegre, donde prácticamente ha criado a sus tres hijos, uno de ellos incluso nació en Brasil, y ha estado recluido con las medidas de aislamiento decretadas por la Alcaldía.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: