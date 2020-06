River Plate rechazó oferta formal desde Europa por Juan Fernando Quintero

Siguen los sondeos por los futbolistas colombianos en el mundo. Uno de los más cotizados es Juan Fernando Quintero, el jugador número 12 en el River de Marcelo Gallardo. El colombiano no está de acuerdo con su suplencia y baraja la posibilidad de marcharse a otras latitudes.

Sus agentes están en la misión de conseguirle equipo en el fútbol europeo, pero las condiciones económicas no son fáciles. Con la recesión por el coronavirus, los equipos no quieren gastar dinero de manera inconscientes y las ofertas son bajas. De hecho, el periodista argentino Nicolás Distasio dijo en TNT Sports que a Núñez llegó una oferta formal, pero fue rechazada al considerarla muy baja.

River rechazó oferta formal desde Europa por Juan Fernando Quintero

"Habría un ofrecimiento formal por Juanfer Quintero. Se trata de una oferta que maneja un grupo cercano al jugador que están tratando de encontrarle destino europeo. Por lo que me dijeron de River, es que se arrojó un número sobre la mesa y la oferta fue baja. La oferta no supera los 6 millones de euros, pero por esa cifra River Plate no estaría dispuesto a negociar", aseguró Distasio.

Se desconoce el nombre del club, aunque en las últimas semanas se dijo que el Genoa de Italia está detrás de él. En River aspiran a recaudar mínimo 8 millones de euros en su salida.

