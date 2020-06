Críticas contra Falcao García por mensaje sobre la posibilidad de que Colombia fuera sede del Mundial

Nueva Zelanda y Australia en conjunto y Colombia protagonizaron una intensa lucha para ser elegidos como sede del Mundial Femenino. Por eso, cualquier respaldo era fundamental para ganar la batalla.

Fue así como, a pocas horas de conocerse la decisión, la Federación Colombiana de Fútbol promovió el numeral "#QueremosElMundial", acompañado de un emotivo mensaje. "Para demostrarle al mundo que Colombia está lista para ser sede de un Mundial Femenino de la Fifa inolvidable".

Además, figuras del deporte mundial se unieron a la causa. Prueba de ello fue el pronunciamiento de Radamel Falcao García. El hombre del Galatasaray se mostró optimista y apoyó la candidatura del país.

"Una oportunidad para desarrollar el fútbol femenino en Colombia. #QueremosElMundial"

Finalmente, el Consejo de la Fifa escogió a Nueva Zelanda y Australia. Razón por la que cientos de colombianos se pronunciaron y atacaron al goleador de la Tricolor. Allí, la mayoría argumentaba que Colombia quería darle al mundo una imagen sobre el fútbol femenino en el país que no evidencia la realidad

En esta si no te apoyo Tigre, acá no hay fútbol femenino, no lo apoyan y ahora las están utilizando para realizar un mundial que no merecemos

— Marlon Valderrama (@marmillos) June 25, 2020